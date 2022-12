Wat dénkt die oude, witte en nog kreupele man wel niet?

De gelegenheid was feestelijk. Mijn goede vriendin kreeg een prijs uitgereikt voor haar oeuvre. De felicitatiespeech was mooi. Haar eigen woorden. De gedichten die ze voordroeg. Het optreden van de literaire boyband (dit bestaat, en ze zijn fan-tas-tisch) Een laatste spreker, vrij lang en uitgebreid, per ongeluk citerend uit het werk van de zorgvuldig uit het geheugen verwijderde ex, want een lul – ik daar flink doorheen hoestend (ineens iets in het verkeerde keelgat). Mededogen omdat de spreker dit echt niet wist en niet doorhad en zich juist zo goed had voorbereid en verder was het echt heel erg mooi allemaal.

De aanstalten van de zaal om op te staan en stappen te maken richting gevulde glazen.

En toen was daar. De oude witte man. Ten minste een paar jaar boven de tachtig want toen hij ongevraagd achter het katheder kroop en zomaar het woord nam, begon hij zijn verhaal met een geschiedenis over de eerste steen die hij tachtig jaar daarvoor had mogen leggen in de verffabriek (of -winkel, whatever) van zijn opa. Er volgde iets oninteressants. Irrelevant voor de bijeenkomst vooral. En toen nog iets, en nog iets. Felicitaties aan mijn goede vriendin bleven uit. De magerheid van het applaus voor deze interventie raakte zijn brein niet.

“Wat dénkt die man wel niet??” De eerste reactie van mijn gesprekspartner aan de borreltafel. Ik denk dat hij niet denkt, reageerde ik. Het er volkomen van uitgaan dat het podium van jou is. Dat íédereen op jou zit te wachten, ongeacht wat voor ongepast bijeenraapsel van woorden er uit je mond komt. Het is voorbij zelfgenoegzaamheid of arrogantie. Het is de totale vanzelfsprekendheid van aan de top van de berg staan en dús belangrijk zijn, die uit het puntje van de tenen van dít soort mannen komt.

“Ja maar hij is al heel erg oud, hij weet toch niet beter, want zo was het ook altijd. Ik voel wel wat mededogen,” mompelde een andere gesprekspartner. “Uiteindelijk zet hij zichzelf te kakken en dat is best zielig eigenlijk. Kijk, en hij is ook nog kreupel!”

Op zich, zolang de podia en de (talkshow)tafels nog steeds voornamelijk (al dan niet ongevraagd) worden gevuld met mannen (wit, vaak in pak, of een jasje boven de spijkerbroek, grijze haren, u kent het type) die vol overtuiging van zichzelf over elk detail op deze wereld vertellen alsof ze de aardbol zelf geschapen hebben en dus als God aanbeden moet worden, is het geen gekke gedachte om dan steeds maar heel erg hard te gaan lachen over hóé het zichzelf belachelijk maakt. En hoe, wellicht niet fysiek, maar toch zeker wel mentaal, kreupel de man in kwestie is.

Misschien leren ze het dan. Ooit, op een dag.

