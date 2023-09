Hij zei het tegen zijn beste vriend.

“Ik doe het niet!”

“Laf…”

“Ga je me verraden?”

“Nee, maar ik vind je wel een landverrader.”

“Kom mee. Ik ga naar Amsterdam.”

“Ik ben geen landverrader.”

“Ik wil geen mensen doden.”

“En straks kom je terug? Als het vrede is? Die wij dan voor je hebben gewonnen?”

“Doe niet zo idioot!”

“Of kom je terug als we hebben verloren?”

“Hou op!”

“Ik hoop dat je dan het graf kunt vinden waarin ik lig.”

“Alsjeblieft… Ik heb je in vertrouwen genomen.”

“Anders vraag je maar aan mijn moeder waar ik lig.”

Ze zwegen. Beledigd. Kwaad. Ze meden elkaars blik.

“Eindigt hier…”

“Onze vriendschap? Ja.”

“Waarom?”

Z’n vriend keek hem aan.

“Zou jij bevriend willen zijn met een laffe landverrader?”

“Als jij een kindermoordenaar zou zijn, en ik was je vriend, zou ik je helpen, steunen, loyaal zijn aan onze vriendschap.”

“Ach, woorden zijn zo goedkoop.”

“Ik meen het.”

“In tijden van oorlog zijn ze nog goedkoper.”

Hij begreep de bitterheid van zijn vriend.

“Ik ben ongeschikt voor het voeren van een oorlog.”

“Je bent wel geschikt om in Amsterdam de straat te vegen, bier rond te brengen, pakjes te bezorgen of te bedelen omdat je de taal niet spreekt?”

“Oorlog maakt misschien een lafaard van me, maar ben ik laf omdat ik het risico neem op een nieuwe toekomst vol onzekerheid?”

“Dat is het punt niet. Wat denk je dat wij aan het front doen? Geen risico nemen? Niet zorgen voor een nieuwe toekomst?”

“Ik wil geen mensen doden.”

“Godverdomme! Denk je dat ik dat wil?”

“Nee, maar je doet het!”

Vroeger konden ze ook zo fel discussiëren, maar dit was geen discussie meer, het was een gevecht. Het was of hij nog iets wilde redden van hun vriendschap. Maar waarom? Hij besefte opeens dat dit een afscheid was. Een groot afscheid. Dit kwam niet meer goed.

“Twee jaar geleden werden we kampioen,” zei hij. “Jij benutte de laatste penalty.”

“Je had toen al iets lafs. Jij wilde die penalty niet nemen.”

“Ik liet het aan onze beste speler, mijn beste vriend.”

“Die nu ook weer de penalty’s van zijn beste vriend mag nemen.”

Dit was welbewust gemeen. Zijn vriend ging niet in op hun vriendschap die toen op het kampioensfeest op z’n sterkst was.

“Groet je vader en moeder van me,” zei hij.

“Doe Amsterdam van mij de groeten.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

