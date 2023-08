Wat de magiër in zijn geest had gezien, noopte hem tot snelle maatregelen

Rostov, de magiër, werd op het hof ontboden.

“Hoe zal het binnenkort met mij en mijn rijk gaan nu we in oorlog zijn?” vroeg de koning.

De magiër gooide wat oude konijnenbouten naast een gebarsten glazen bol, bestudeerde halve tarotkaarten en dronk in één teug een glas wodka leeg, bekeek alles eens zorgvuldig en vroeg: “Welk rijk?”

“Mijn rijk!” antwoordde de koning kwaad.

“Ik zie bloemen… Daar bent u… Het is er mooi.”

“Ik wil niet weten waar ik ben, ik wil weten hoe het met mij en mijn rijk gaat nu we in oorlog zijn!”

De magiër keek nog even in de bol, bestudeerde weer halve tarotkaarten, stak een oud botje van een konijn in zijn mond, zoog er even op, dronk weer in één teug een glas wodka leeg, en zei: “Ik zie… dat als u bent waar ik u zie het met het rijk goed gaat. Er zal dan vrede komen…”

“Wat ziet u nog meer? Ben ik dan nog steeds heerser?”

“Eh… U bent dan op een plek waarvan u uiteraard heerser bent en waar vrede in overvloed is.”

“Dus ik ben dan heerser, caesar, de machtigste?’

“Wat zal ik zeggen… Ik bedoel… Wat ik zie is: u bent niet machtiger dan God…”

“Dat hoeft ook niet. Maar ik sta dan toch wel op twee?”

De magiër zweette. Hij dronk in één teug een glas wodka, at de oude konijnenbouten op, spoelde het weg met een glas wodka, verscheurde de halve tarotkaarten, nam toen drie teugen wodka uit de fles, nam nog maar een teug en zei: “Het gaat… woor… jedreen… nee, ie.. ie.. droon… iedreen beter… as… as… as u daar bent… waarr u m… moet sijn.”

“Bent u dronken, magiër?”

“Nee, maar… maar… ik sie wul all… alles… dubbel… dus dubbel… zo goed.”

De magiër nam snel nog wat slokken uit de fles wodka, zelfs nadat die tot zijn teleurstelling al leeg was.

“Dus met mij en mijn rijk gaat het goed?” vroeg de koning, die bevestiging wilde horen.

“U zzzult constant de zzzzon zzzzien!” brabbelde de magiër.

Hij wilde weg, al wist hij dat hij moeilijk zou lopen. Maar wat hij in zijn geest had gezien, noopte hem tot snelle maatregelen.

“Nog één vraag, Magiër. Ben ik geliefd bij mijn volk?”

Het werd de magiër te veel.

“Het volk…hhheeft u nnnet zo lllief als ik…”

Toen stak de magiër de koning neer.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

