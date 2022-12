Wat de goede zaak is, bepaalt de winnaar van een strijd altijd achteraf

In Cherson hebben de Russen moedwillig een kraamkliniek gebombardeerd.

Eigenijk wilde ik nu de regel schrijven: ‘Stelt u zich dat eens voor!’ Maar het lijkt me gezonder als u zich dat niet voorstelt.

Hoewel, er zijn functionarissen die het zich wel zouden moeten voorstellen. De generaal die de opdracht heeft gegeven, de commandant die het bericht heeft doorgegeven aan zijn manschappen, die manschappen die de bommen moesten laden, de soldaat die de coördinaten in de computer invoerde, de man die op de knop drukte.

En Poetin.

Feliciteren deze lieden elkaar dat het gelukt is?

“Generaal! De kraamkliniek is verdwenen. Dertien doden, vooralsnog.”

“Geweldig! Champagne of wodka?”

Proosten op gedood nieuw leven.

Niet lang na het constante bombardement kwamen de files op gang naar ons, de vrije wereld, precies volgens de strategie van Poetin: wij krijgen hier een overvloed aan Russische vluchtelingen voor wie geen woonruimte en geld is, terwijl wij tegelijkertijd miljarden overmaken naar Oekraïne, dat er alleen maar wapens van koopt. Als dat geen binnenlandse oorlog veroorzaakt...

Ik weet niet of het een succesvolle strategie is. Ik zie wel vaker twitteraars die iets twitteren in de trant van: ‘Onze bejaarden en zieken, voor wie geen zorg is, zitten in de kou en moeten naar de voedselbank, terwijl Zelenski weer miljarden krijgt.’

Maar de consequenties als Oekraïne de oorlog verliest, zijn veel groter. Hoeveel geld moeten we dan mettertijd niet uitgeven aan defensie? Het verlies van Oekraïne zal uiteindelijk hier de kloof tussen rijk en arm vergroten. De oorlogsdreiging neemt dan ook toe. En als die oorlog hier komt, zal die niet zachtzinnig zijn. Ik bedoel: ook wij hebben kraamklinieken, kleuterdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, energiecentrales...

Ik geef toe dat we hier momenteel de waarde van onze koophuizen belangrijker vinden dan de waarde van ons leven. Hoeveel een leven waard is, weet ik niet. Wel weet ik dat die waarde door oorlog behoorlijk daalt. Je zoon en dochter kunnen plotseling worden gemobiliseerd en in een paar weken omgekat tot een beest dat een knop indrukt waardoor een kraamkliniek wordt gebombardeerd. En hij of zij kan ook zomaar gedood worden.

Voor de goede zaak!

Wat de goede zaak is, bepaalt de winnaar van een strijd altijd achteraf. De Russen denken dat ze oorlog voeren tegen nazi’s. Dat denken Oekraïners eveneens als ze tegen Russen knokken. Vreemd: het enige wat ons bindt, is dat alle partijen het gevoel hebben tegen nazi’s te vechten.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.