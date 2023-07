Wat ben ik als ik geen minister-president meer ben?

Wat vind je zelf, Mark?

Ik zie nog mogelijkheden. Het moet mogelijk zijn om niet alleen de oppositie, maar ook mijn tegenstanders in de coalitie op andere gedachten te brengen.

Mark, kijk nog eens in die spiegel. Wat zie je dan?

Niks...

Precies!

Dat is flauw. Ik ben geen premier geworden – en al die jaren gebleven – door niks te zijn!

Niks... Je weet zelf wat ik ermee bedoel... Want ik bén jou... Met niks bedoel ik dat je een pathologisch aanpassingsvermogen hebt. Je kan wisselen van slang naar kameleon, van lam naar leeuw, van gevoelig naar keihard, van waarheid naar leugen.

Dat zijn uitstekende eigenschappen voor een politicus.

Maar wie en wat ben je dan? Er bestaat een ander leven dan een politiek leven. Een mens is ook het oordeel dat anderen over hem vellen. Een politicus moet inleveren op wat hem een nobel mens maakt onder het mom dat hij handelt uit nobele motieven.

Ik heb altijd gehandeld uit nobele motieven en ik ken geen ander leven dan een politiek leven.

Maar je staat mensen in de weg, en je staat jezelf in de weg. Je weet dat er nog een andere wereld is die je niet kent. Jij, die wil dat iedereen van je houdt, die wil dat je een toffe peer bent, en daar doe je ook je best voor, moet onder ogen zien dat juist jouw politieke handelen je tot een rotte peer heeft gemaakt die de mensen verafschuwen. Men heeft je niet meer lief, Mark. Je aanvankelijke jeugdigheid is gedateerd geraakt. Je jovialiteit wordt gezien als onbetrouwbaarheid, je emotionaliteit als teken van overschrijdend gedrag. Men wil je per definitie verkeerd interpreteren. Waarom zou je dan blijven?

Omdat ik denk dat ik het land...

Nee jongen. Er zijn ook andere manieren waarop een mens zich nuttig kan maken.

Maar ik denk politiek, ik voel politiek, ik wil politiek. Ik wil niet verhuizen. Niet uit mijn huis, niet uit mijn auto en niet uit deze kamer. Ik heb ook nooit volwassen willen worden.

Tijd om te gaan. Zoals Schiller zei: ‘Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.’ Ga. Je politieke kwaliteiten verdienen een ander huis. Verdwijn uit de Nederlandse politiek. Je krijgt de tijd om rustig het beeld uit te lopen. Demissionair ben je tot er een nieuw kabinet komt en dat kan lang duren.

Wat ben ik als ik geen minister-president meer ben?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.