Fragment van een brief aan mijn dochter.

[...] en daarom heb ik, puur uit overwegingen van stijl, een hekel aan die ‘tot gemaakt’-constructie. Ik vind het lelijk. Maar toch zette ons gesprek me aan het denken over iets anders. Ik vertelde aan je vriendin J. dat ik geen held was. Nooit geweest ook. Bang voor de dood en gehecht aan het leven, al ben ik al op een leeftijd dat ik vriendelijke gesprekken moet houden met Zeisman.

Maar toen ik gisteren in bed lag en zag hoe de Italiaanse tv over de dood van Berlusconi bericht, dacht ik: nog even en ik word tot held gemaakt. Ik wil het niet, maar misschien moet het. Misschien moet ik jullie redden, de kleinkinderen, vrienden en kennissen. Straks komt er iemand naar me toe en vraagt: “Zou jij deze papieren naar X willen brengen, het is belangrijk voor het verloop van de oorlog.” Of: “Zou jij deze bom willen plaatsen, jij bent de enige die erbij kan, men vertrouwt jou.” Ik zou het doen. En zo word ik een tot held gemaakte. Moet ik dan trots zijn?

Om iets van moraliteit te redden moet je – het is bekend – een reeks immorele handelingen verrichten: twee mensen vermoorden, een kind neerschieten, een huis opblazen, een dijkdoorbraak veroorzaken, een ziekenhuis bombarderen. Zo langzamerhand denk ik: ik zou het doen. Dat kan ook makkelijk op mijn leeftijd.

Wat antwoord ik op de vraag: wat heb je eigenlijk gepresteerd? (Klinkt dit arrogant?) ‘Tot held gemaakte’ – ja, ik zou er trots op zijn als ik maar daadwerkelijk het verschil had gemaakt. Maar zou jij het me kwalijk nemen als ik toch op het laatst terugdeins, waardoor een jonger iemand een heldendood sterft?

Ik durf het bijna niet aan je te schrijven, maar eigenlijk leef en werk ik voor jullie, voor mijn kind en kleinkinderen. Ik vond dat vroeger een belachelijke gedachte. Maar ik bezit hem nu eenmaal als een moedervlek.

Ik merk dat mijn woede jegens Rusland niet minder wordt. Wanneer je opeens beseft dat je aan de foute kant hebt gestaan, is het misschien verstandiger ervoor te zorgen dat die foute kant de goede wordt en je fanatieker gaat vechten in de hoop dat je wint.

Ach, ook met drogredenen valt goed te leven. Ik hoor eigenlijk alleen maar drogredenen. Ze zijn niet meer van andere te onderscheiden.

Als ik dan door drogredenen een tot held gemaakte ben, hoop ik dat jullie me waarderen. [...]

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.