Wat als Rusland en Oekraïne op Noord- en Zuid-Korea gaan lijken?

De grootste frustratie van mijn ouders was dat niemand hun oorlogsverleden begreep.

De oorlog was gewonnen, Indië verloren en mijn ouders dwaalden door het niemandsland daartussen.

Begrip kregen ze van lotgenoten, onbegrip van de rest.

Daar viel mee te leven. Verdringen hielp. Maar de geest gedraagt zich soms als een waterbed. Druk hier naar beneden, dan gaat het daar omhoog. Al dat wegdrukken, dat op slot gooien van het toch al aangetaste brein, zorgde voor oorlog in hun kop.

Ik dacht in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, waarin de generaties tamelijk hard tegenover elkaar stonden, dat de oudere generatie de verkeerde analyses had gemaakt van die Tweede Wereldoorlog. “Dom hoor, om te denken dat je oorlog kunt tegenhouden met een atoombom en om het pacifisme te verafschuwen, het kapitalisme te omarmen en het communisme te vrezen!”

Ik bracht ze welbewust ook nog wat kwetsuren toe.

Mijn ouders werden samen één wandelend oorlogsmonument, bestaande uit twee ruïnes die elkaar in evenwicht probeerden te houden en waarop je de verschrikkingen kon lezen die ze hadden meegemaakt. Maar ik liep er kwaad aan voorbij.

De steden en dorpen in Oekraïne die totaal zijn vernietigd, het landschap waar men mijnen heeft gezaaid om dodenaantallen te oogsten, verbeeldt de toestand van de geesten die mettertijd hun weg moeten zien te vinden. Ze zullen alles moeten verdringen wat ze nu zien en meemaken.

En ik kan daar niks aan doen. Ik sla het angstig gade.

Niemand in mijn omgeving is bang dat de oorlog ‘hier’ komt. Ja, misschien wel ernstige crises die door die schermutselingen worden veroorzaakt, maar daadwerkelijk knokken, nee, dat gelooft men niet.

Maar wat gaat Poetin doen als hij in paniek raakt?

Wat gebeurt er als Oekraïne verliest?

Wat als niemand vrede wil en Rusland en Oekraïne, zoals wel wordt gesuggereerd, grote gelijkenissen gaan vertonen met Noord- en Zuid-Korea?

Onzekerheid, overal onzekerheid.

Onzekerheid is een geestesziekte. Of je ervan geneest is onzeker en of je dat wil is eveneens onzeker.

Mijn ouders hebben hun angsten en depressies proberen te stelpen door hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden. En extra pianoles, en balletles, en bijbelles. “Je moet in elk land terechtkunnen,” zei mijn vader, “desnoods als barpianist.’’

Ik heb mijn moeder weleens gevraagd: “Wat voor mensen moeten we worden?”

Ze gaf een antwoord dat ik niet verwachtte. Het bestond uit één woord.

“Zorgeloos,” zei ze.

