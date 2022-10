Puur hypothetisch, natuurlijk. Maar ik legde het voor aan de mensen die ik in de afgelopen weken ontmoette en zo werd het hier, in Colombia, onderwerp van gesprek. Wat als het helemaal zou escaleren in Europa? Dus de oorlog wordt grootschaliger, heftiger, gewelddadiger. De dijken breken door en de rivieren overstromen. Thierry Baudet en/of consorten aan de macht. Voedselschaarste, een volgende pandemie, meer polarisatie en volkswoede. Amper stroom, gas, olie. Elke vorm van zekerheid weg.

Hoe zouden Colombianen daarnaar kijken? En wat als er ineens duizenden Europeanen de oceaan oversteken, deze kant op, op zoek naar een veilig heenkomen?

Nou, ten eerste: de situatie in Europa nu wordt hier al door velen gezien als een ‘hèhè, eindelijk, die eerstewereldlanders ook eens een keer’-situatie. In Colombia was bijna altijd al oorlog, maar dat kon Europa nooit iets schelen. Iemand vertelde me dat ze de film Schindler’s List hier eens op een middelbare school liet zien tijdens een Engelse les en de studenten lachten zich kapot. ‘Hahaha, schiet dan dood’, werd er door de klas geroepen.

Het Europese gevoel dat wat op ons grondgebied gebeurt en is gebeurd het allerergste is, word hier met cynisme bekeken. Grote egocentristen zijn wij, in de eerste wereld. De halve planeet kolonialiseren, overal mensen en grondstoffen in bezit nemen en vervolgens huiliehuilie doen als er in Europa ook eens iets tegenzit.

Wat ik na deze, toch behoorlijk invoelbare blik op ons continent, gezien de geschiedenis en wereldorde verrassend vond, waren de antwoorden die ik kreeg op mijn tweede vraag: wat als Europeanen hun heil in Colombia zouden zoeken? Zouden ze ons lachend, in schamele bootjes terug de oceaan op sturen?

Nee, zeker niet. Het verschil, zo werd me duidelijk, tussen ‘eerste- en derdewereldlanders’ (ik citeer de gebruikte termen) is dat wij, eerstewereldlanders, ons altijd beter en verheven voelen. Vluchtelingen uit arme islamitische landen? Die moeten we niet. Zelfs niet als ze ons zouden helpen in de zorg, bijvoorbeeld.

Maar in Colombia denkt men in mogelijkheden. Een Europeaan die hierheen zou vluchten, daar moet je mee trouwen. Zorg dat je óók zo’n goed paspoort krijgt! En als ze met heel veel komen, dan moet je daar optimaal gebruik van maken. Gebruik van expertise, geld, macht en invloed. Dit is namelijk een kans om zaken gelijk te trekken.

Mijn analyse van wat ik hoorde? In het beste geval leidt een catastrofe in het Westen tot kleinere mondiale verschillen. Verschillen die er nooit hadden moeten zijn, maar die door het Westen zijn gecreëerd. De eerste, tweede en derde wereld zijn geen natuurverschijnsel. Ze zijn gemaakt. En dit is een uitgelezen kans om de wereldorde te herstellen. “Laat Europa daar maar voor lijden. Dat heeft de rest van de wereld al die tijd al gedaan.”

