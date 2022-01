Wat als een peuter in de grachtengordel door een kogel zou zijn geraakt?

Niet zelden maken wij van het journaille zo’n circus van strafzaken dat het me een wee gevoel geeft. Nooit zal ik het Holleedertoerisme vergeten, in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp. Om 5 uur ’s ochtends verzamelden zich de eerste belangstellenden voor de deur, om zeker te zijn van een plaatsje op de afgeladen tribune.

Een man uit Zeeland kwam met een toneelkijker, vriendinnen uit het oosten maakten er een dagje uit van. De dranghekken staan er nog.

Dat Holleeder in ‘de media’ van zeer divers pluimage eerst tot Het Beest was gemaakt, vervolgens tot getapte knuffelcrimineel en toen weer tot Het Beest, speelde onmiskenbaar een cruciale rol.

Het absolute tegenovergestelde kan ook schrijnen. In de Amsterdamse rechtbank was ik laatst de enige journalist bij het proces tegen ‘Dirk’ van 24, die op een voorjaarsavond bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost vijf keer vlak voor een groepje mannen op de grond had geschoten. Zij waren er goed vanaf gekomen. “Dansend,” volgens een getuige.

Veel minder geluk had het tweejarige meisje dat met haar moeder en haar zusje van vier brood ging halen. Een kogel trof de peuter in haar onderbeen. Ze moest met een nare vleeswond een nacht in het ziekenhuis blijven en had wel dood kunnen zijn. Ze houdt er een litteken aan over, maar de krassen op haar ziel — en de zielen van haar moeder en zusje — zijn dieper.

Ze kampen met nachtmerries, angstaanvallen en herbelevingen. De moeder wist in de rechtbank niets uit te brengen en legde huilend haar hoofd in haar armen.

Dit voelde heel slecht. In de Bijlmer werd dus een peutertje geraakt door het onstuitbare vuurwapengeweld, maar de tribune van de rechtszaal bleef nagenoeg leeg en de persbanken nog leger. Waar was de verontwaardiging die enkele dagen na het schietincident nog tot een lawaaidemonstratie door Zuidoost had geleid? Alweer weggeëbd? Alweer te veel gebeurd?

Her en der verschenen berichtjes over de zeer forse celstraf die de rechtbank de schutter oplegde, maar veel aandacht trokken die niet. De twintiger kreeg 9 jaar voor poging tot moord op de mannen en poging tot doodslag op het gezinnetje. Hij moet bovendien een oude straf voor wapengedoe uitzitten en de slachtoffers een forse schadevergoeding betalen. De rechtbank tilt net als justitie dus wél heel zwaar aan het voorval.

Mij laat het niet los. Vinden we dit een huis-tuin-en-keukenzaakje? ‘Doorlopen…’ Voelt Zuidoost als ver van mijn bed? Wat als dit midden in Amsterdam-Zuid was gebeurd, of in de grachtengordel? Ik weet het antwoord niet en wil het misschien ook niet weten, want ik heb best een vermoeden.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.