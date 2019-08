Wat als Barack Obama had voorgesteld Groenland te kopen?

Omdat er berichten kwamen over een aanstaande recessie en omdat Donald J. Trump als geen ander begrijpt dat je de media op zulke momenten moet afleiden met krankzinnigheid, werd in de West Wing driftig gebrainstormd: misschien kon Trump voorstellen alle windmolens van die klimaatproleten te laten omsmelten tot tralies voor de grensmuur met Mexico? Elke Amerikaan een gratis automatisch vuurwapen toesturen, ter voorkoming van massaschietpartijen? Of kon Trump niet aankondigen dat hij bij Thanksgiving voortaan geen kalkoen meer zou pardonneren, maar in plaats daarvan een migrantenkind, dat bij de grens van zijn ouders was gescheiden, en in een kooi gevangen zat? Misschien aan de hand van een talentenjacht. Dat laatste voorstel viel goed, maar toen kreeg Trump een nog beter idee: hij wilde Groenland kopen.

Een keizer zonder kleren moet je nooit tegenspreken, zeker niet wanneer die keizer al in staat zou zijn een kernbom op jou en je familie af te vuren wanneer je zegt dat zijn handen te klein zijn, dus buitelden de slippendragers over elkaar heen met lof­tuitingen.

Oké, misschien had Trump zijn aandacht beter kunnen verleggen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat ­eiland kon hij binnenkort vermoedelijk voor een prikkie overnemen van zijn maatje Boris. Maar Groenland kopen was voor nu genoeg om de mogelijke recessie naar de achtergrond te verdrijven. De bieding zouden ze live uitzenden bij beroepslakei Sean Hannity op FoxNews. Misschien konden ze, met het oog op 2020, ter ruil ook meteen wat blauwe staten aanbieden? Californië, New York. Ja. Briljant. Bovendien had Amerika in het verre verleden al eens geprobeerd om Groenland te kopen. Werd een uiting van krankzinnigheid niet gerechtvaardigd door het feit dat de krankzinnigheid al eerder was geuit, door iemand anders?

Groot was dan ook de verbijstering toen de Deense premier Mette Frederiksen aan Trump liet weten dat Groenland niet bepaald op Fündå te koop stond en dat hij zijn nieuwste drol weer in zijn spreekwoordelijke achterste kon steken. Woest annuleerde de Amerikaanse president daarop een lang gepland staatsbezoek en schoffeerde daarmee en passant het Deense koningshuis. Hoe haalde de leider van zo’n Scandinavische dwergstaatje, een vrouw nota bene (!), het in haar hoofd hem zijn recht op Groenland te ontzeggen?

Het is heel belangrijk jezelf voor te stellen wat er zou zijn gebeurd als president Barack Obama of een president Hillary Clinton had voorgesteld Groenland van Denemarken te kopen. Het is belangrijk te beseffen dat hun presidentschap dan voorbij zou zijn geweest. Maar voor Trump, dat weten we inmiddels, gelden heel andere wetten. Met zijn absurde aandachttrekkerij weet hij keer op keer de aandacht af te leiden van de zaken waar het werkelijk om gaat. Niet lukraak, maar doelbewust en uiterst effectief.

Je zou dus denken dat de Democraten inmiddels beseffen dat ze echt met de allersterkste kandidaat op de proppen moeten komen om volgend jaar enige kans te maken, maar dat is ijdele hoop. Koploper Joe Biden werd deze week door zijn vrouw aangekondigd met deze inspirerende woorden: “Misschien zijn er andere kandidaten die beter zijn, maar je moet kijken naar wie er kan winnen.” Een goede slogan: Anderen zijn beter, maar stem op mij. Als de Democraten denken dat ze op deze manier de verkiezingen kunnen winnen van de meest gewiekste president ooit, dan wens ik ze veel sterkte. Ze hebben duidelijk helemaal niets geleerd van 2016 en misschien is dat nog wel krankzinniger, dan denken dat je Groenland op de kop kunt tikken.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

