Was dit de laatste keer dat ik mijn vader zag?

Daar lag hij, in de ontvangstruimte van Agelink Uitvaartzorg.

Achter een scherm, op zijn baar, in zijn wade.

Languit op het bamboe. Zonder kussentje onder zijn hoofd, want dat wilde mijn moeder niet.

Het viel me op hoe lang hij eigenlijk was. 1.93, zei mijn moeder.

In zijn ziekenhuisbed voor het raam had ik dat al kunnen constateren, maar toen lag hij weliswaar languit maar stond het deel bij zijn hoofd omhoog, zodat je het nog niet kon goed kon zien.

Nu lag hij op zijn baar van bamboe, ten voeten uit.

Wat een lang eind vader.

Ik stond bij hem. Bepaalde vormen van zijn lichaam kwamen door de wade heen.

Zijn voeten, een niet al te herkenbaar profiel van zijn gezicht. Confronterend, maar niet eng.

Ik moest aan de oudheid denken.

Ik heb hem bevoeld.

Zijn voeten en tenen. Zijn ongewoon harde bovenbeen.

Ik bleef van zijn gezicht af.

Bij zijn benen verschoof ik het doodskleed. En zag een stukje van de grijze broek die mijn moeder voor hem had gekozen.

Aan de koffie maakten we nog wat grappen, want zo verdrijven we onze eigen doodsangsten.

Mijn moeder vertelde nog een keer dat ze eerst was gaan douchen nadat ze mijn vader niet meer had horen ademen, om daarna nog eens te controleren of hij echt dood was.

“Dan had je een Ajaxliedje moeten zingen,” zei een broer, “want als hij niet dood was geweest, was ie wel van ergernis overeind geschoten.”

Een schoonzus spuugde koffie over tafel van het lachen.

Met twee broers en zijn enige kleinzoon pakten we de bamboe baar vast.

Tilden mijn vader op.

Hij was zwaarder dan we dachten.

Door een haag familieleden naar buiten. We schoven Dhr. Moll over rollers de lijkwagen in.

Dhr. Moll, dat stond op het kaartje dat aan de baar hing. Zo’n kaartje dat je in series en films op televisie aan de grote teen van overledenen ziet hangen.

Daarna in de auto achter mijn vader aan naar de Slangenburg.

Daar tilden we hem uit de lijkwagen en op aanwijzingen van de begraafplaatsmedewerker Aalderink – ik herkende hem nauwelijks in zijn mooie pak met stropdas – vlijden we hem op de draagkoets, en reden hem naar zijn plek op de natuurbegraafplaats.

Een meter of dertig van het graf hoorden we de finalemuziek van Morricones Once Upon a Time in the West. Toen de muziek over de begraafplaats weg was gewaaid, namen dragers van Agelink het over en plaatsten de baar op een liftconstructie boven het die ochtend gedolven graf. (Een van hen gleed bijna uit.)

Mijn een na oudste broer las een gedicht voor dat mijn vader had geschreven: De bison van Font de Gaume. Over een grotschildering die hij in 1986 in de Dordogne had gezien. Mijn moeder las ook een gedicht voor dat ik maar half verstond omdat er andere dingen door me heen gingen.

Vlak voor Aalderink mijn vader op zijn bamboebed met de lift een stukje in het graf liet zakken, haalde de medewerkster van Agelink het kaartje van de baar. (Ik heb dat kaartje later van haar gekregen.)

De baar zakte, en een voor een namen we afscheid van mijn vader.

Was dit de laatste keer dat ik mijn vader zag?

Ik nam een foto, dacht van alles, maar zei niets.

Aan weerszijden van het graf lagen bossen veldbloemen.

Iemand had een Feyenoordsok op een boeket gelegd.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.