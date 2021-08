De dorpelingen trokken op naar de Holgrot van Grijzehol Wijsneus.

“Grijzehol, kom eens uit je grot als je durft en vertel eens: de wereld brandt in landen waar geen wereldoorlog is, de temperaturen gaan naar een kookpunt, de rivieren overstromen, de dijken breken, gaan we naar een nieuw tijdperk of niet?”

Grijzehol, wiens grijze haren tot de grond reikten, strompelde met een stok naar buiten en zei: “Ik ben nu ongeveer 600 jaren oud. Honderden en honderden dijkdoorbraken heb ik meegemaakt. Te beginnen bij de Sint-Elisabethsvloed. Die kwam na razende stormen en langdurige regenval. Er is niets nieuws onder de zon.”

“Ach Grijzehol. De carnivoren putten de aarde uit terwijl iedere dag duizenden diersoorten verdwijnen. Je kunt toch niet ontkennen dat we naar een nieuw tijdperk gaan?”

“Wat is daar erg aan, als het waar is?” vroeg Grijzehol. “Waren de Romeinen beter dan de Grieken, de Etrusken of de Egyptenaren? Wat is dat, een nieuw tijdperk? Dat er een stoommachine kwam, elektriciteit, computers? Zijn we daardoor beter gaan denken? De wereld gaat niet vooruit, niet achteruit, hij draait.”

“Maar wij mensen kunnen toch nog iets doen, Grijzehol Wijsneus?”

“Uiteraard. Maar dat doen we niet. Sommigen doen dat, de meesten niet. En de meerderheid wint.”

“Maar Grijzehol, we kunnen de wereld toch niet laten verstikken met plastic. We verliezen schoonheid als de mooiste dieren uitsterven.”

“Schoonheid? We houden niet van schoonheid. Er zijn al zoveel dieren uitgestorven. Er komen ook weer nieuwe dieren bij. Net zo mooi, of net zo lelijk. De sterkste dieren zijn altijd lelijk, al vind ik ze mooi. Zoals de sterkste mensen ook altijd lelijk zijn, al vind ik ze vaak aardig of interessant. Schoonheid is namelijk altijd kwetsbaar. Kwetsbaarheid is niet populair.”

De dorpelingen werden kwaad en sommigen begonnen met stenen te gooien.

“Ook zoiets,” zei Grijzehol, “Jullie vragen iets, ik geef naar beste weten antwoord, en jullie beginnen mij te stenigen.”

“Je bent negatief, je geeft geen hoop, dus is het de waarheid niet! Wij willen hoop.”

“Wat bedoelen jullie toch daarmee? Hoop om wat te kunnen?”

“Dat we de boel nog ten goede kunnen keren.”

“Als dat al lukt, zal het onder dwang moeten of door toeval gebeuren.”

En weer kreeg Grijzehol een regen van stenen tegen zich aan.

“We hebben helemaal niks aan jou!” schreeuwden de dorpelingen.

Grijzehol Wijsneus trok zich terug in zijn grot.

“Wie hoop heeft, neemt zichzelf in de maling.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.