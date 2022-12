Wanneer zouden we de jaarwisseling weer in Moskou kunnen vieren?

Tijdens het kerstfeestje van de redactie van The Moscow Times vroeg ik mijn Russische collega’s over hoeveel jaar zij dachten weer in Moskou de jaarwisseling te kunnen vieren.

“Drie jaar,” zei hoofdredacteur Dimitri, die deze jaarwisseling in Amsterdam zonder vrouw en drie kleine kinderen viert. “En dan hebben we nog geluk. Er wordt nu een nieuwe wet door de Doema gejaagd die ‘vijanden van Rusland’ die het land verlieten belet ooit nog terug te keren. Ik vrees dat wij als ‘buitenlandse agenten’ hieronder gaan vallen.”

“Vijf jaar,” zei uitgever Alexander. Zijn dochter doet komend jaar eindexamen in Moskou en Alexander hoopt vurig dat ze dan op een Nederlandse universiteit wordt toegelaten. “Ik heb heel weinig hoop op terugkeer. Ook al komt er een wapenstilstand, dan nog is Poetin niet zomaar weg. Ik vrees dat het de komende jaren eerder erger dan beter wordt. Op onafhankelijke journalisten als wij zit het regime niet te wachten.”

Ik ging zo verder het rijtje af: Misha vier jaar, Marina zei vijf jaar, Anton drie jaar, Mitja maar liefst acht jaar. Met twee jaar was de andere Misha – onze internationale redacteur – nog het meest optimistisch. Zijn zoon vierde vlak voor kerst zijn zeventiende verjaardag. Via Zoom droeg Misha – opgeleid als historicus – een voor de gelegenheid geschreven gedicht voor.

“Rusland heeft sinds de negentiende eeuw drie grote oorlogen gevoerd die maximaal vier jaar duurden,” legt Misha uit. “De Krimoorlog (1853-1856), de Eerste Wereldoorlog (1914-1917) en de Tweede Wereldoorlog (1941-1945). Alleen de invasie van Afghanistan (1979-1989) duurde langer, maar dat was een guerrillaoorlog. De Krim, de Eerste Wereldoorlog en Afghanistan zijn allemaal begonnen met veel elan en optimisme, alsof de klus zo geklaard was. Om vervolgens vast te lopen in een vreselijk bloedbad en met Russische soldaten die de wapens erbij neergooiden en weigerden zich nog als kanonnenvoer te laten gebruiken.”

Volgens Misha zijn de historische parallellen met wat nu in Oekraïne gebeurt te groot om te negeren. “Een incompetent Russisch leger, overmoed, corruptie en een enorme kloof tussen commandanten en soldaten.” In deze tijd gaat alles sneller. “Daarom denk ik dat Oekraïne geen vier jaar maar korter duurt,” om daar optimistische aan toe te voegen: “En alle Russische oorlogen – met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog – leidden direct of indirect tot de ineenstorting van het toenmalige regime. Dat gaat met Poetin ook gebeuren.”

Ik hoop uiteraard dat Misha gelijk krijgt, hoewel nog een jaar (of langer) oorlog een verschrikkelijk uitzicht blijft.

Maar uit Moskou krijg ik andere geluiden. “Derk, we staan pas aan het begin,” zei een Russische kennis die in direct contact staat met de presidentiële administratie. “Poetin bemoeit zich actiever dan ooit met de oorlog. Hij weet dat zijn generaals incompetent zijn en voert hervormingen door. Net als Stalin leert hij van de fouten. De economie staat nu geheel in dienst van de oorlog. Ja, het zal nog vele duizenden doden kosten, maar over een paar jaar heeft Rusland het meeste geharde leger van Europa. Dan zal Poetin ongenadig hard toeslaan.”

‘Volgend jaar in Moskou,’ zal ik oudejaarsnacht toasten, zoals alle Russen in ballingschap. Met een zwaar gemoed.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.