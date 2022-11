‘Wanneer wordt het beeld Flowers van Karel Appel teruggeplaatst?’

Beeld Sjoukje Bierma

Amsterdam is een Appel armer.

Eerder deze week fietste ik over het Oosterspoorplein.

In het plantsoen stond een vrachtwagen met oplegger en een hijskraan. Ernaast een busje, op de zijkant een opschrift: KUNSTWACHT. Daaronder, in kleinere letters: Onderhoudt kunst in uw gemeente.

Achter de vrachtwagen en het busje moest een kunstwerk staan.

Een Karel Appel.

Ik reed om de wagens heen.

En zag alleen een ontmantelde sokkel.

Was het beeld gestolen?

Ik herinnerde me dat er al eerder iets mee aan de hand was geweest.

Maar meteen zag ik dat het bronzen sculptuur, nog in de touwen, op de oplegger lag.

Achter een hekwerk waren twee mannen met gele helmen en in blauwe overalls van Kunstwacht bezig. Ze stonden rond een sokkel. Het waren smalle, zo leek het, marmeren delen die de ronde sokkel van het beeld moeten hebben gevormd.

Er waren er een paar kapot.

Ik kon in de open ruimte van de sokkel kijken. De stenen banden waren met geel krijt genummerd.

Ze hadden een bouwpakket van de sokkel gemaakt.

Een van de behelmde mannen sloeg met een korte sloophamer een kapotte band verder aan gruzelementen.

Ik ging bij het hek staan en vroeg wat er aan de hand was.

“Er is een vrachtwagen tegen het beeld gereden,” zei de man zonder de hamer. Hij wees naar de vrachtwagen met oplegger. “Zo eentje, geloof ik.”

De sokkel had daarbij ‘een tikkie’ gekregen. Het beeld was er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

“En nu halen we het beeld weg, want het is een beetje instabiel allemaal. We moeten niet hebben dat straks dat beeld gaat schuiven en dat iemand het op z’n voeten krijgt.”

Dat leek me ook.

Ik zocht het een en ander op op mijn telefoon.

Het beeld van Appel heet Flowers, en is in 2002 op het Oosterspoorplein geplaatst. Niet heel ver van de plek waar Karel Appel vroeger woonde (de Dapperstraat).

Het is geen oorlogsmonument, zoals ook wordt gedacht. Een paar meter van de Appel staat een gedenkteken, ook in 2002 geplaatst, ter nagedachtenis aan de meer dan 11.000 Joden die in de Tweede Wereldoorlog vanaf station Muiderpoort naar Westerbork werden gedeporteerd.

Het beeld van Appel is gemaakt van gevonden voorwerpen, delen van wijnvaten en oude ploegmessen, en is in brons gegoten.

Flowers is al eens eerder weggehaald, toen in 2011 een bronzen bloem was gejat, en er nogal gedoe was om het beeld weer te herstellen. Er stond jarenlang een bordje bij de sokkel dat het beeld snel terug zou worden geplaatst, wat uiteindelijk in 2014 gebeurde. (Er is een ‘hilarisch’ YouTubefilmpje van AT5 over: Waar zijn de ‘Flowers’ van Karel Appel?)

Ik keek weer naar de mannen die met de sokkel bezig waren.

“Wanneer wordt het beeld teruggeplaatst?” vroeg ik.

“Nou,” zei de aardige, hamerloze man, “we moeten eerst precies onderzoeken of de fundering ook niet is aangetast. Dus het beeld komt dit jaar niet weer terug op deze plek.”

Ik keek naar het niet-beschadigde beeld dat op de oplegger lag.

Weer ging Flowers naar de opslag.

Hopen dat het dit keer geen jaren duurt.

O ja, wat ik voor marmer aanzag, is graniet.

Maarten Moll

