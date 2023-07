Wanneer steeds meer idealistische politici worden afgeschrikt, blijven er vooral baantjesjagers over

Het vertrouwen in de politiek is in jaren niet zo laag geweest. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nog maar 25 procent van de 15-plussers fiducie in de Tweede Kamer. Je hoort steeds vaker dat er alleen maar ‘zakkenvullers’ rondlopen in Den Haag. En dat ‘de politiek niets doet voor de gewone man’. Natuurlijk wordt dit sentiment onder meer gevoed door een opeenstapeling van affaires en crises over toeslagen, gaswinning in Groningen, stikstof en migratie.

In Den Haag lijkt ondertussen een ware uittocht gaande. Elke dag komen er mededelingen van ministers en Kamerleden die zich niet verkiesbaar stellen voor een volgende termijn. Zou de reden voor deze exodus zijn dat de politici in kwestie eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun falende beleid? Dát zou enkel te prijzen zijn. Maar volgens mij is er meer aan de hand.

Zo hekelen scheidend SP’ers Peter Kwint en Renske Leijten de huidige bestuurscultuur. Kwint wil ‘niet onderaan de glijbaan van groeiend cynisme belanden’. Leijten noemt politiek Den Haag ‘giftig’ en ‘te traag’. Dit is echter niet de enige reden om af te haken. Veel vrouwelijke volksvertegenwoordigers hebben last van (online) haat en bedreigingen. Het voorbeeld van Sigrid Kaag spreekt boekdelen. Ook geven Kamerleden aan dat ze de toon in de politieke arena zélf te hard vinden. Bij debatten wordt er steeds vaker op de persoon gespeeld.

Onlangs gaf ik een gastles Burgerschap aan mbo’ers. Eén van de studenten vertelde dat ze vroeger had overwogen om de politiek in te gaan. Ze was geboren in een achterstandswijk en als jonge tiener fantaseerde ze erover hoe ze haar buurt veiliger en leuker kon maken. Nadat ze met haar middelbareschoolklas op excursie was geweest naar de Tweede Kamer, wist ze het zeker: híer moest ze zijn. Haar studiegenoten lachten haar uit: “Wat moet jíj nou bij die kakkers?” Het meisje begon te stotteren en verontschuldigde zich haast: “Nu zou ik het nooit meer doen, hoor. Ik ben te idealistisch voor Den Haag. En misschien ben ik ook niet slim genoeg.”

Het gesprek stemde me allerminst vrolijk. Er zijn tegenwoordig blijkbaar genoeg redenen te bedenken om niet te beginnen aan een politiek avontuur. Zeker als je idealistisch en gevoelig bent. Ik geloof helemáál niet dat er louter zakkenvullers rondlopen in Den Haag, maar wanneer er steeds meer idealistische politici worden afgeschrikt, blijven er voornamelijk baantjesjagers over. Die bevestigen vervolgens dit vooroordeel over Den Haag, de toon van het publieke debat wordt daarop nog harder en dát zorgt er weer voor dat zich nog minder idealistische politici verkiesbaar stellen. Een ware catch22.

We zullen als maatschappij een manier moeten vinden om deze cyclus te doorbreken en politiek weer aantrekkelijk te maken voor (jonge) mensen met echte dromen. Want politiek zonder idealen is als een lichaam zonder ziel.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl