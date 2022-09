Wanneer mag een land zich écht de Europese digitale kampioen noemen?

In de Italiaanse supermarkt waar we tijdens de vakantie onze boodschappen doen is dit jaar zelfscannen ingevoerd. En het is geen succes. De trotse rij zelfscankassa’s staat er verlaten bij, terwijl Italianen liever aanschuiven in lange rijen voor de bemenste kassa, waar eindeloze kletspraat en ingewikkeld doen met zegeltjes en bonnetjes voor wachttijden van minstens een half uur zorgen.

Digitale vernieuwing is niet favoriet bij Italianen. Veel mensen vinden het ingewikkeld en hebben ook meer vertrouwen in de caissière dan in het onbekende apparaat. Wie zich in de zomer op de Italiaanse snelwegen heeft gewaagd zal zich wellicht ook verbaasd hebben over de lange file voor de bemande kassa’s bij de tolpoortjes, terwijl je bij de passages waar je met creditcard kunt betalen zo kunt doorrijden.

Het past in een beeld waarbij Italië tot de absolute bodem van Europese landen met voortgeschreden digitale innovatie behoort. Waar ouderen hun AOW nog gewoon maandelijks in contanten bij het postkantoor komen afhalen en waar je voor elk wissewasje van overheidsinstanties het beste een dagdeel kunt uittrekken. Afgelopen maand publiceerde de Corriera della Sera dat een Italiaan jaarlijks gemiddeld een kleine 250 uur staat te wachten in een fysieke of telefonische rij van een overheidsinstantie, nutsbedrijf of financiële instelling.

In de top van Europese landen waar je zaken wel digitaal kunt regelen staat Nederland, slechts voorgegaan door Finland, Denemarken en Zweden. De scheidslijn tussen geringe en meer ontwikkelde digitale maturiteit, loopt echter niet tussen Noord- en Zuid-Europa. In Spanje kun je bijna alles digitaal regelen, terwijl Duitsland de zaken niet veel beter voor elkaar heeft dan Italië.

Het fijne van digitaal je zaken regelen is dat je dat op elk door jou gewenst moment kunt doen. Het nadeel is dat als het eens niet werkt, het onmogelijk is hulp van een levend persoon te krijgen. Meestal beland je bij een automatische chatbox op het niveau van een 3-jarige peuter met ontwikkelingsachterstand, die nooit je probleem zal oplossen. Ondanks alle mooie beloftes wordt op e-mails nooit gereageerd en telefoonnummers worden beter verborgen dan dat van Mark Ruttes Nokia. Zo leidt die fijne digitale innovatie soms ook tot razernij.

En zoals recent onderzoek van AmsterdamUMC toonde, draagt elektronische vernieuwing ook bij aan toenemende ongelijkheid in onze samenleving. Naar schatting heeft 20 procent van de mensen niet of nauwelijks toegang tot al die mooie digitale innovaties, en raken overheidsdiensten of andere noodzakelijke voorzieningen steeds verder buiten hun bereik. Hoge leeftijd, laaggeletterdheid en armoede, waardoor fancy telefoons, laptops en internetverbindingen niet voorhanden zijn, spelen allemaal een rol.

De échte Europese digitale kampioen is niet het land dat vooroploopt met al die glimmende innovaties, maar dat er ook voor zorgt dat ze bereikbaar zijn voor de volle breedte van de bevolking.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.