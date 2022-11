Wanneer is een mening mogelijk een gevaar en mobiliserend voor enge groepen?

Op 6 november zou complotdenker en antisemiet David Icke een toespraak houden op de Dam voor zijn verwarde en receptieve volgelingen. De gemeente Amsterdam had de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te onderzoeken of hem toegang geweigerd kon worden tot Nederland en dat is inderdaad gelukt. En dat is niet zomaar.

Icke is een aanhanger van gevaarlijke complottheorieën over een nieuwe wereldorde, bijvoorbeeld het idee dat elites bestaan uit buitenaardse reptielen, een metafoor voor Joden die een almachtige geheime wereldregering zouden vormen die in alle geledingen van de samenleving actief is. Bovendien is hij Holocaustontkenner.

Het Cidi wilde hem daarom ook weren en verwees naar 2016, toen het de Britse historicus David Irving niet werd toegestaan om te spreken in Amsterdam. Die is berucht om zijn herhaalde ontkenningen van de Holocaust. Het zou dan ook vooral enorm pijnlijk zijn dat de toespraak op de Dam plaats zou vinden, waar het Nationaal Monument staat ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. En dit alles terwijl justitieminister Yeşilgöz in de Ronny Naftaniel-lezing, ingesteld door het Joods Humanitair Fonds, haar zorgen heeft geuit over groeiend antisemitisme.

De demonstratie, door de gemeente verplaatst naar het Museumplein, wordt georganiseerd door ‘Samen voor Nederland’, dat naar eigen zeggen strijdt ‘tegen de globalisering’. Bij het samenwerkingsverband zijn volgens de eigen website onder meer antivaccinorganisaties zoals Moederhart, Viruswaarheid en Stichting Vaccinvrij betrokken, evenals Forum voor Democratie. Op de een of andere manier hebben antivaxers en antisemieten elkaar dus gevonden.

Maar het is toch Ickes vrijheid van meningsuiting? Aan de ene kant: ja, de mensen die in zijn gedachten geloven zullen dat toch wel blijven doen en zullen juist het verbod op zijn komst als legitimatie zien van hun theorie. Ze zullen wild gaan krijsen dat hun mening gecensureerd wordt. Aan de andere kant is het ook niet zo gek dat je gevaarlijke ideeën niet vrij baan geeft en ze bestrijdt als ze een gevaar vormen voor de veiligheid van groepen in de samenleving en politici.

Het is een moeilijke kwestie. Mijn hart zegt dat ik hem hier het liefst niet zie, maar het verbod op censuur ligt diep verankerd in de Nederlandse grondwet: niemand heeft toestemming nodig voor het openbaren van gedachten en gevoelens. “Dat is heilig bij ons,” zei Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen in deze krant. Ook als het om onzinnige geluiden gaat.

De grens ligt bij oproepen tot geweld. Maar ik vraag me af of er niet een hele dunne lijn is tussen zeggen: ‘pak nu de wapens op en vecht tegen de macht’ en ‘de macht is kwaadaardig en als we niets doen gaan we allen ten onder omdat alles wat wij liefhebben afgepakt gaat worden’. Het is duidelijk dat vele volgelingen van dit soort geluiden niet geloven in de democratische weg van verandering. Zij geloven dat democratie er toch al niet is, vanwege die almachtige ‘reptielen’. Moet je dan de verspreiding van evident opruiende, onjuiste, onwetenschappelijke en zelfs racistische meningen alle vrijheid geven?

Ik denk het niet. Maar ook het begrenzen van de vrijheid van meningsuiting door de overheid is niet wenselijk. Wanneer is een mening mogelijk een gevaar en mobiliserend voor enge groepen?

Waar trek je de grens?

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool.

