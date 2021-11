Wachtend voor het stoplicht kom je vaak tot daadkrachtige besluiten

Ik doe er zelf ook aan mee.

Het gaat automatisch.

Je staat stil voor het stoplicht en daar gaat je hand al richting broekzak.

En voor je er erg in hebt zit je weer op je telefoon te kijken.

Gisteren was ik me er heel bewust van. Ik stopte bij de kruising van de Sarphatistraat en het Weesperplein. Ik had mijn hand al in mijn broekzak toen ik me bedacht. Misschien door dat automatisme, die vervelende reflex, want dat is het. Het verslavingsgevoelige.

Ik keek op, maar toen was het al gebeurd.

Naast me stonden twee meisjes van een jaar of zestien, en voor me drie mannen. Achter me, zag ik toen ik me omdraaide, een moeder op een lege bakfiets, en daarnaast nog een kerel.

Allemaal met de telefoon in hun hand.

En maar scrollen.

Ik moest denken aan pinguïns die op de zuidpool in precies dezelfde houding allemaal dicht op elkaar staan. Beetje met hun kop naar beneden.

Ik weet niet of het echt een nieuw straatbeeld is, maar ik ben me er nu goed van bewust. En als je erop gaat letten zie je het overal.

Het is een ritueel.

En ik doe er zelf dus ook al aan mee.

Leer het maar eens af.

Sta maar eens gewoon stil voor een stoplicht. Genoeg prikkels als je gewoon om je heen kijkt. Maar de aantrekkingskracht van het scherm wint het van een groene lelijke eend die luid knallend voorbijrijdt. Of de wappies die nog steeds door rood blijven rijden.

Waar, wachtend voor het stoplicht, ook altijd tijd voor is, is nadenken.

Dat klinkt heel simpel, en het vergt natuurlijk meer van je hersenen dan maar op het scherm kijken. Wat komt er op tafel vanavond? Of: wat zou er met Stella Robertsson aan de hand zijn, de rechercheur in Waar rook is van Björn Paqualin, oftewel ‘De nieuwste thrillersensatie uit Zweden!’ (Er is altijd iets aan de hand met rechercheurs.) Betaal ik de hulp wel genoeg?

Hardlopen doe ik ook zonder muziek in de oren. Dat maffe gekrijs van een reiger zou ik niet willen missen. En ook dan kom je vaak tot daadkrachtige besluiten.

En dan nog iets. Als het stoplicht dan op groen springt ontstaat er, in strijd met wat je juist zou verwachten, een opstopping. Omdat iedereen eerst de tijd neemt de telefoon op te bergen, en dan pas gaat fietsen. En als je belt krijg je woedende blikken.

Moet je je daar weer niet aan proberen te ergeren.

En zo is er altijd wat.

