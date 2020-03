‘Dus als ik ’s morgens wakker word, was ik eerst even mijn handen voordat ik onder de douche ga. Trouwens, nadat ik uit de douche ben gekomen, was ik ook altijd even mijn handen. Dan loop ik van de douche, terug naar mijn slaapkamer, kleed me aan en was dan even mijn handen.”

“Stop, mijnheer Holman. Hoe lang wast u uw handen?”

“Ik hoorde dat het twintig seconden moet en ik hoorde ook dat het Onze Vader, als je het rustig opzegt, precies twintig seconden duurt. Dus ik zeg ongeveer veertig, vijftig keer per dag het Onze Vader op. Ik geloof niet, zoals u weet, maar met zo’n virus… Ik bedoel, het komt nu wel erg dichtbij. Sorry dokter, mag ik even mijn handen wassen?”

“Ga uw gang.”

“Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama Mu. Datanglah keraja an Mu, jadilah kehendak Mu, di atas bumi seperti di dalem surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalem percoba an, tetapi bebaskanlah kami, dari yang jahat.”

“Wat murmelt u, mijnheer Holman?”

“Dat is het Indische Onze Vader. Dat duurt langer dan twintig seconden, dan zit ik zeker aan de veilige kant. Ik hoop dat God, in wie ik niet geloof, dat ook fijn vindt, want ik ben nu boven de zestig en…”

“Mijnheer Holman, de wachtkamer is vol. Waar komt u voor?”

“Dat bedoel ik, uw wachtkamer zit vol, iedereen snotterde en ik zat daartussen. Dus ik wil vragen, zou ik een paar tests mee naar huis mogen. Ik zal u elke dag de uitslagen doorbellen.”

“Mijnheer Holman, u bent neurotisch.”

“Hoe komt u daarbij, dokter? Wacht, ik ga nog even mijn handen wassen…”

“Mijnheer Holman, stop! Handen wassen is zeker noodzakelijk, maar u heeft net zoveel kans als ik dat u het virus krijgt. Misschien heb ik zelfs wel iets meer kans.”

“Ik wil ook uw handen wel wassen, dokter, maar…”

“Ik ga u nu wegsturen, want u heeft gezien dat mijn wachtkamer vol zit!”

“Dokter, dan nog één vraag. Zou ik een recept mogen voor medische wiet, medische cocaïne, sterke penicilline, twee kilo zolpidem en zou ik misschien opgenomen kunnen worden in een smetvrij gesticht of zo? Ik ben een heel rustige patiënt. Mag ik dan nu even mijn handen wassen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.