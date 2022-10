Waarover praat je met Oekraïense gasten aan tafel?

Aan de eettafel. Behalve familie, zitten een vrouw en haar dochter aan.

We eten groentesoep, een tomatensalade, gebakken aardappeltjes en gehaktballen. Dat eet ik eigenlijk nooit, maar we zochten naar iets… Ja, naar wat? Naar iets waarmee we de gasten niet te veel in verlegenheid zouden brengen als ze het niet zouden lusten. Dus geen Indisch.

Aan tafel zit ook iemand die Russisch spreekt. Die vertaalt. Ik vertel dat ik de gehaktballen heb gemaakt, mijn vrouw zegt dat ik voor het eerst sinds jaren weer heb gekookt. Als ze het niet willen, ken ik een alleseter; hij ligt nu in zijn mandje en houdt ons goed in de gaten. Kabbelende woordjes die een lachje toveren op de gezichtjes. De gehaktballen zijn een succes. Althans, ze worden met smaak opgegeten en er worden nieuwe op het bord gelegd. Mijn dochter herkent het recept en zegt: “Ik proef toch een beetje Indische kruiden.” Ik zeg dat het er maar drie zijn, naast peper en zout. Weer keurige glimlachjes.

Wanneer kan je serieuzere onderwerpen aansnijden? Mist ze haar man? Ja, natuurlijk, hoef ik niet te vragen. Geen leuke vraag ook met een kind erbij. Is dochter hier blij? Stomme vraag. Natuurlijk niet! Kan ze haar weg een beetje vinden? Ze zegt natuurlijk ja, want nee zeggen zou onbeleefd kunnen zijn.

Voor de dochter vouw ik een kraanvogel. Maar dat blijk ik verleerd. Het servetje gaat van hand tot hand. Steeds andere vouwen. Op een gegeven moment is de kraanvogel af, maar dan heb ik, van een ander servetje, al een vliegtuigje gevouwen dat ik over de tafel gooi, maar dat niet wil vliegen en – o grote hilariteit – in de pan met gebakken aardappeltjes terecht komt.

De dochter pakt het vliegtuigje uit de pan en vliegt boven de kraanvogel en maakt daarbij een gorgelend geluid. Haar moeder zegt iets, maar ik heb het verstaan: “Bomby.”

Gelukkig vraagt iemand anders hoe het nu is. De moeder antwoordt en vertelt over Cherson, Kiev en andere steden, maar niemand vraagt naar haar man. Wel hoor ik dat ze terug wil. Ik let op de dochter die met de kraanvogel speelt.

Dan kijken zij en ik elkaar even aan. Ze wijst.

“Koos,” antwoord ik.

Ik pak een aardappeltje uit de pan, geef dat aan haar, wijs naar Koos en zeg in het Nederlands: “Voor Koos.”

Ze begrijpt het, gaat van tafel en geeft Koos de gebakken aardappel.

