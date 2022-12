Waarom zou Oekraïne niet zelf een atoomwapen mogen maken?

Nooit geweten dat er wapens bestaan die niet gebruikt mogen worden van het Protocol van Genève, een verdrag dat bepaalde ‘onmenselijke wapens’ verbiedt. Daar vallen, volgens defensie-expert Ko Colijn, de Claymore-landmijnen onder. Over die landmijn staat een uitgebreide Wikipediapagina waar ik niets van begrijp, maar hij is gevaarlijk. De Russen hebben hem, de Oekraïners willen hem. Ko Colijn schrijft: ‘Wat moet je met zo’n verzoek, terwijl je die dingen nog ergens in de mottenballen hebt liggen maar zelf afwijst? En terwijl de Russen zelf onmenselijke rakettenregens op Oekraïne loslaten?’

Tja, het is raar. Je dreigt met nucleair geweld, maar er zijn andere, niet-nucleaire wapens die je niet mag gebruiken. Gebruik je ze wel, wat verspeel je dan? Onze sympathie? Nou en? (Bestonden er al drones toen dat Geneefse Protocol werd afgesproken? Zijn die niet net zo gevaarlijk?) Ik heb er geen verstand van, maar ik zie principieel geen verschil tussen een Claymore-zwaard (een gevaarlijk Schots zwaard uit de middeleeuwen, waaraan de mijn zijn naam ontleent) of een wapen dat het effect heeft van 10, 10.000 of 100.000 Claymore-zwaarden.

In een oorlog – zo weten we – is alles geoorloofd. Men doet wel alsof er een oorlogsmoraal bestaat, maar dat is onzin. Alles is goed dat bijdraagt aan de overwinning. Het aantrekkelijke van een oorlog is dat je geen rekening hoeft te houden met een heersende moraal: een computergame wordt werkelijkheid, je mag alles echt kapotschieten, en als er te weinig soldij is, krijg je de vrouwen van de vijand om te verkrachten.

Oorlogsstrategie is niets anders dan het uitvinden van een methode om de ander te verslaan, te breken, kapot te maken, te doden. Hoe meer doden in één keer, hoe beter. Hoera! Wie iets anders betoogt, is schijnheilig. Maar ook die schijnheiligheid heb je als leider nodig om je eigen volk en je vijand om de tuin te leiden. Je eigen onmenselijkheid maskeren door de ander te beschuldigen van ‘onmenselijkheid’ overtuigt altijd wel een paar zielenpoten en helaas wonen er op de aarde meer zielenpoten dan geslaagde leiders. Ik snap ook niet waarom we Oekraïne geen nucleaire wapens geven. Dan is er toch sprake van een level playing field?

Rusland heeft ze ook.

We geven wel het ene wapen en niet het andere. En waarom zou Oekraïne niet zelf een atoomwapen mogen maken? Er zijn toch al kerncentrales?

Zolang jouw wapen meer doden veroorzaakt dan het vijandelijke schiettuig, is het gebruik ervan verstandig.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.