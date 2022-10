Waarom zou je honderden regels volgen als je niet bang bent voor een boze god?

“Ik snap helemaal niks meer van het jodendom, wat een apart geloof,” floepte ik er spontaan uit. Ik zat in een podcaststudio met Ronit Palache, de journalist met wie ik onze podcast Van God Los maak. Tegenover ons zat Micha, een van de gasten van de podcast en iemand die is losgebroken uit zijn religieuze gemeenschap.

Palache, die zelf een joodse achtergrond heeft, barstte in lachen uit. “Ik snap wel dat je dat zegt,” zei ze. “Ja, even serieus,” zei ik ernstig. “Het is alsof je de hele maand ramadan vast, naar Mekka gaat op pelgrimage, halal eet, de alcohol laat staan, een hoofddoek draagt en vijfmaal per dag bidt, terwijl je tegelijkertijd, samen met iedereen om je heen die zich ook aan die regels houdt, ervoor uitkomt niet in God te geloven en het allemaal maar stomme, onnodige regels te vinden!”

Spraken we dan nog wel over een religie, als er geen sprake is van een geloof in een eeuwig hiernamaals? vroeg ik me af.

Het moest me toch van het hart na het aanhoren van het zoveelste joodse verhaal van een ‘afvallige’. Hoewel je dus niet helemaal van een afvallige kunt spreken, want bij het jodendom (tenminste, de versie die hier aan bod kwam) hoeft het niet altijd te draaien om het geloof in God. Sterker, dat kan totaal afwezig zijn vanaf het begin. En toch kan een familie of een gemeenschap zich strikt aan alle absurd strenge regels houden (geen elektriciteit gebruiken op de zaterdagen, bijvoorbeeld).

“Het was absoluut geen discussie of God wel of niet bestond. Het ging om tradities en regels. Niet omdat we bang waren dat God boos zou worden of voor een hel, maar omdat het zo hoorde,” hoorde ik Micha zeggen.

“Maar… waarom zou je honderden regels volgen en je krampachtig aan tradities houden, terwijl je ze stom vindt, en ook niet bang bent voor een boze god?” vroeg ik verbaasd. Micha moest lachen.

Hij zei: “Mijn broer zei ooit: ‘ik weet niet of God bestaat, maar de rabbijn bestaat zeker wel.’ Er is een drang om die traditie in leven te houden, want men denkt: wie ben ik om die eeuwenoude traditie te stoppen en niet door te geven? Ook door de Holocaust denkt men: er is al zoveel kapot gemaakt en verwoest, het is aan mij om te zorgen dat dit alles blijft bestaan in plaats van het laatste duwtje de afgrond in te geven.”

Dit en vele andere interessante verschillen en overeenkomsten tussen mensen die opgroeiden in orthodoxie en vervolgens daaruit braken, vanuit allerlei gezindten, passeren de revue in onze prachtige podcast (deze week in de landelijke top vijf van Spotify). Het meest indrukwekkend vond ik zelf tot nu toe de uitspraak van gast Daniella. Zij vertelde dat haar vader haar had gezegd dat je in de ogen van een goj (een niet-Jood) altijd maar zeven gulden vijftig waard zult zijn, nadat ze haar niet-Joodse partner aan hem voorstelde.

Ik vond het erg fascinerend om moedige lotgenoten te spreken.

