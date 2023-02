Tegen mijn verwachting in, heeft mijn column van vorige week de gemoederen aardig bezig gehouden, althans, op Twitter. Drie dagen na publicatie was het ineens een trending topic, omdat de UvA-docent die ik in mijn column had besproken erop had gereageerd. Maar wel op een manier waar mijn mond van openviel.

Enkele jaren geleden verloor ik al de illusie dat iedereen met een universitair diploma ook intellectueel integer een discussie kan voeren. Maar sinds deze week ben ik erachter dat de titel universitair docent niet meer zoveel hoeft te betekenen. Want man, wat was dit een triest niveau. Met m’n zusje van 11 heb ik betere discussies.

‘Ik ben geschrokken van de snoeiharde aanval van Lale Gül op mij. Zo kwaadaardig en lasterlijk, waarom geeft Het Parool hier ruimte aan? En ik ben geen één keer gebeld voor wederhoor. Stop met mij kapot maken!’ tweette de heer Buijs.

Ik vroeg me af of dit serieus was. Maar al snel bedacht ik dat ik niets beters kon verwachten van iemand die op 30 december 2022 op zijn Facebook schrijft dat Greta Thunberg (de jonge klimaatactiviste uit Zweden) ‘de wetenschap misbruikt om een wereldwijd totalitair regime van angst en shock op te bouwen’ en dat de misdaden van Andrew Tate (onlangs opgepakt voor mensenhandel en gedwongen prostitutie) wel meevallen. Meneer is buiten antivaxer en David Ickefan (bekende antisemiet die Nederland niet in mag), ook nog all-round wetenschapsontkenner. Meestal gaan die zaken ook samen in een pakket.

Sinds wanneer moet ík een universitair docent uitleggen dat je mening geven in een column over de vrij dubieuze opvattingen van een docent gewoon valt onder opiniëren en de vrijheid van meningsuiting? Hij staat nota bene bekend als iemand die vindt dat zijn eigen vrijheid beperkt wordt op de universiteit, maar dezelfde man wil mij wel censureren. Logisch. En waarom zou Het Parool mijn column niet moeten plaatsen? Wat is er lasterlijk en kwaadaardig aan, als ik me baseer op informatie die hij zelf publiekelijk deelt? Denkt hij dat Het Parool die tweets niet kan opzoeken en nakijken? En hoezo maak ik hem in godsnaam ‘kapot’? Heb ik in mijn column geopperd dat de UvA zijn baan moet afpakken, of zo?

Wat is dit voor een infantiele reactie? Weet een docent dan niet dat dit polemiek heet en dat hij gewoon in deze krant erop kan reageren? Wat wil hij dan, een soort Erdogan aan de Noordzee zijn? Mogen we geen mening vormen over zijn meningen?

En wat dacht u van Tweede Kamerlid Harm Beertema, die ook ineens iets wil zeggen over mij: ‘Binnen de kortste keren is Lale ingebed in de ideologische monocultuur, aanschurkend tegen de rijklinkse elite. Zelf denkt ze dat ze, net als iedereen daar, hartstikke hip en avant-garde is, maar het tegendeel is waar.’

Ik moet erom lachen. Het is zo doorzichtig hoe mijn ‘rechtse’ vriendjes mij weer als een baksteen laten vallen, omdat ik niet in elke column schrijf dat moslims het land uit moeten, of iets dergelijks. Jammer voor hen, maar ik blijk een evenwichtige intellectuele denker, met originele meningen, de ene keer ‘links’ en de andere keer ‘rechts’ – wat die woorden verder ook mogen betekenen.

Maar nogmaals, voor de mensen die het niet willen begrijpen: islamkritiek en religiekritiek zijn niet rechts, maar links. Dat links dat de laatste jaren heeft laten varen, is niet mijn probleem.

