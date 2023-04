Zouden ze in Oekraïne vaak denken aan stikstof?

Of je de boeren moet uitkopen?

Of je wel huizen mag bouwen?

Of je wel of niet ’s avonds mag vliegen?

Ik kan zo wel doorgaan. Het antwoord op al die vragen is nee.

Zij hebben andere problemen dan wij en als je die vergelijkt met die van ons, dan zijn wij zo... kinderachtig.

Eerlijk waar: ik wil ook dat mijn kleinkinderen in een gezond klimaat leven en ben bereid daarvoor grote offers te brengen, maar als Poetin straks een atoombom gooit dan...

‘Ach, die gaat hij heus niet gooien,’ hoor ik voortdurend.

Wie dat zegt gelooft dat Poetin nog een greintje gezond verstand heeft. Maar wat is daarvan het bewijs? Hij draait alles om, zoals we weten. Hij voert geen oorlog, hij komt vrede brengen. Hij is niet in oorlog met Oekraïne, hij is in oorlog met Amerika. Volgens hem erkennen wij de Rechten van de Mens niet, en hij wel. Is dat een teken van intelligentie? Misschien wel. Misschien is het heel verstandig om alles om te draaien; hij weet meer mensen voor zijn ideeën te winnen dan wij. Heel China bijvoorbeeld, en die meerderheid verwijt ons dat wij alles omdraaien.

Dus waarom zou het gooien van de atoombom niet heel slim zijn? Wanneer het nucleaire wapen nog het enige wapen is waarmee je je een mondiale afgang kunt besparen, waarom zou je die dan niet gebruiken?

Er zijn stemmen die beweren dat de natuurrampen die in ons verschiet liggen te vergelijken zijn met de kracht van nucleaire wapens. ‘Opwarming van de aarde leidt tot miljoenen en miljoenen doden. Misschien is onze onachtzaamheid jegens het klimaat wel erger dan een atoombom.’

Ikzelf meen dat de invloed die wij op de natuur kunnen hebben minimaal is. Mettertijd zal hier ook wel weer een ijstijd komen zoals mettertijd de temperatuur hier kan lijken op die van Zuid-Frankrijk of Afrika. Mettertijd. Een van de mooiste woorden in onze taal want het geeft een beleefde ruimte aan de tijd en suggereert een hoopvolle oplossing.

Een geëngageerde vriendin vraagt constant ‘hoe ik sta’ in de klimaatdiscussie. In alle eerlijkheid antwoord ik dat ik er geen verstand van heb en dus luister naar mensen van wie ik denk dat ze er verstand van hebben.

“En je denkt wel verstand te hebben van oorlog?” vraagt ze.

Ik knik.

“Van oorlog heb ik helaas verstand,” antwoord ik.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.