Waarom zou Frans Timmermans niet rijk mogen zijn?

Wie veel op sociale media zit zal het vast niet ontgaan zijn: Frans Timmermans is misschien wel miljonair én sociaaldemocraat, oh my god! Blijkbaar moet het schaamrood zijn kaken kleuren, omdat er welvarende mensen bestaan die tegelijkertijd voor meer herverdeling zijn – je moet het maar durven. Ik heb zelden zoveel ophef en verontwaardiging gezien, ook van verstandige mensen uit mijn omgeving, om zoiets onzinnigs.

Op X, voorheen Twitter zag ik meermaals foto’s rondgaan van een inderdaad niet zo bescheiden villa, naast een video waarin Timmermans tegen een journalist zegt dat hij zeker geen miljonair is, maar wel in een huis van een miljoen woont. Dit zou hét bewijs moeten zijn dat hij een hypocriete leugenaar en gore zakkenvuller is, of zoiets, want dat was de conclusie die massa’s mensen eraan verbonden.

Ik begrijp nog steeds niet wat hier zo schokkend aan is. De heer Timmermans heeft een riant salaris door het bekleden van topfuncties, is een zestiger en de huizenprijzen zijn fors omhoog gegaan de afgelopen jaren, dus dat hij een ruim huis bewoont of vermogen heeft zou niemand van z’n stoel moeten blazen.

Wat me vooral opviel is dat de mensen die hierover zeuren geen aanstoot nemen aan het feit dat Wybren van Haga een geschat vermogen van 30 miljoen heeft, én in de politiek juist minder herverdeling probeert te bewerkstelligen. Dat is pas echt graaien, maar blijkbaar ben je dan ‘tenminste niet hypocriet’? Wat een omgekeerde en rare wereld is het toch soms.

Het zou niet moeten uitmaken wat voor huis de heer Timmermans heeft en wat hij verdient. Documentairemaker Tim Hofman zei het heel mooi: ‘Het idee van gelijke verdeling gaat over meer mensen die het beter hebben, niet meer mensen moeten in een kleiner huis wonen. Het Brusselse salaris is fors, maar niet een van onze kernproblemen.’

Columnist Sander Schimmelpenninck viel hem bij: ‘Wat wil domrechts dan? Een kamer vol Joost Eerdmansen, Thierry Baudetten en al die andere mensen die uit pure wanhoop en een gebrek aan opties de politiek in gaan? Rusten we pas als de Kamer vol-le-dig gezuiverd is van talent? Prima dat extreemrechts zich wil laten vertegenwoordigen door oplichters, opportunisten, en amorele paljassen, maar mogen de niet-fascisten zich misschien laten vertegenwoordigen door mensen met capaciteiten die daarvoor beloond worden?’

Het jij-bakken en het hypocrisieverwijt beginnen me echt de keel uit te hangen. ‘Je bent links maar je vliegt zelf ook!’ ‘Je stemt groen maar je drinkt door een plastic rietje!’ ‘Je bent tegen de bio-industrie maar eet zelf vlees!’

Trots als een aap op een rots die zich op de borst klopt denken deze mensen dat ze iets heel slims zeggen of dat ze iemand betrappen op ‘hypocrisie’. Ze laten alleen maar zien dat ze te dom zijn om te begrijpen dat je best idealen of wensen kunt hebben, voor het collectief en voor een betere wereld, zonder alles zelf elke dag strikt na te leven.

De daadwerkelijke argumenten niet begrijpen, complexe problemen versimpelen, op de man spelen en denken dat je het zo goed weet: het is zo... kleinburgerlijk.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl