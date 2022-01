Waarom zou Dilan Yesilgöz-Zegerius geen goede minister kunnen zijn?

Waarom zou Dilan Yesilgöz-Zegerius geen goede minister van Justitie en Veiligheid kunnen zijn?

Omdat ze geen rechten heeft gestudeerd?

Wat een onzin. Het is juist een aanbeveling dat ze die studie niet heeft gevolgd. Haar voorganger Ferd Grapperhaus was een topjurist. En? Tevreden?

In een democratie moet iedereen minister kunnen worden. Ik ben in mijn jonge jaren nog in de bakkerij van Jan Schaefer geweest. Jan had zijn opleiding gehad aan de Bisschoppelijke Nijverheidsschool in Voorhout. Hij werd staatssecretaris en later wethouder van Amsterdam. En hij deed dat uitstekend! Geef mij maar een ministers- en staatssecretarissenploeg met alleen maar Jan Schaefers. Laatst haalde ik voor mijn kleinzoon eens Kees de jongen uit de boekenkast. Geschreven door Theo Thijssen. Opleiding Thijssen: Kweekschool. Hij werd later een uitstekend Kamerlid. Geef mij maar een ministers- en staatssecretarissenploeg vol Theo Thijssens. Wat zou ik dan nog een hartstochtelijk PvdA-stemmer zijn.

Wanneer alleen deskundigen een ministersbaan mogen bezetten, verliest de democratie een groot deel van haar waarde.

Ik zie iets in de maatschappij dat niet deugt, ik laat me verkiezen, ik win, dan wil ik ook iets te zeggen hebben. Ik zou me omringen met specialisten. Die specialisten mogen zich eveneens omringen met specialisten. Een minister moet de wetten die hij zelf wenst uiteindelijk kunnen verdedigen, maar heeft daar geen specifieke kennis voor nodig. Hij zal worden geholpen door zijn ambtenaren. Deugt zijn verdediging niet, dan zal de Kamer hem terechtwijzen.

Ik heb weleens een leuk gesprek gehad met Dilan. Ik meende dat wie macht wil ten diepste wordt gedreven door seksuele honger. Geen dictator zonder seksuele uitspattingen. Iedereen wil ergens een dictator zijn. Dat vond Dilan totaal niet. Je kon oprecht betrokken zijn omdat je onrecht merkte en daaraan iets wilde doen. Had ze gelijk? Ik denk nog steeds dat als men in de kring zit, er een strijd volgt om als enige op de top van de apenrots te zitten. Die knokpartij wordt geïnspireerd door de wens dat iedereen moet doen wat jij wil en jij de beste partner kunt uitzoeken. Seks en idealisme zijn twee vrienden die elkaar haten; idealisme is niet zelden een masker om partners te veroveren. Beschaving is zelfbeheersing. Je ziet voortdurend af van je wensen, omdat het ook uiteindelijk voordeel kan opleveren. Het neemt niet weg dat het monster van de onbeschaafdheid je continu naar voren duwt.

Ik denk dat Dilan me gestoord vond.

