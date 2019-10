Waarom Wim Kieft niet graag terugdenkt aan 16-10-1985

Elk jaar op 16 oktober denk ik even aan Wim Kieft. Ik geloof dat Wim Kieft op deze dag niet graag afdaalt in het verleden. Dat hij niet terug wil naar 1985.

Naar die dag in het Constant Vanden Stockstadion in Brussel. Een dag die hij voor altijd uit zijn geheugen zou willen schrappen. Helaas voor hem is de technologie nog niet zo ver.

16 oktober 1985 dus. België-Nederland, het eerste van twee play-offduels. De winnaar gaat naar het WK in ­Mexico.

In de vierde minuut laat Kieft zich provoceren door de matennaaier Franky Vercauteren. Vercauteren wil snel een vrije trap nemen, maar Kieft gaat pesterig voor hem staan en tikt de bal weg. Vercauteren maakt een schoppende beweging naar Kieft. Die geeft de Belg een duwtje, waarna Vercauteren prompt als een door een mokerslag gevelde bokser naar de grond gaat.

De scheidsrechter ziet alleen de kermende Vercauteren op de grond liggen en geeft Kieft rood. Vercauteren staat vrolijk weer op en maakt later het enige doelpunt van de wedstrijd. Een maand later wint Nederland met 2-1, maar door het late, dubbeltellende uitdoelpunt van Georges Grün (wissen uit mijn geheugen!) gaat België naar het WK.

Aan de donkere jaren van het Nederlands elftal komt maar geen einde. Het EK van 1980 eindigde in mineur, in 1982 en in 1984 waren we er niet eens bij. Als die Kieft zich niet had laten provoceren, dan...

Maar denken aan Kieft bestaat altijd uit twee componenten. Dat ene moment daar in Brussel en dat ene moment daar in Gelsenkirchen, nog geen drie jaar later: 18 juni 1988, de 82ste minuut van het EK-duel Ierland-Nederland. Hel en hemel. Donker en licht.

Dat gekke kopballetje dat op nog altijd onverklaarbare wijze achter doelman Pat Bonner stuit. Waardoor Nederland later van West-Duitsland wint en ook de finale van de Sovjet-Unie.

Het was dus Wim Kieft die in die donkere jaren tachtig, zij het drie jaar te laat, het licht weer aandeed.

Reageren? m.moll@parool.nl