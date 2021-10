'Waarom we zwegen toen we hoorden over Taghi's lijn naar buiten’

Eind-de-lijk brachten we vorige week vrijdag het nieuws dat ons al maanden als een graat in de keel stak. Vanwege het onderwerp én vanwege het gegeven dat we het al die tijd niet hadden gepubliceerd. Mijn collega Wouter Laumans en ik hadden het schandaal geheim gehouden in een uniek verbond met vier andere media.

De inhoud is u inmiddels bekend: Ridouan Taghi communiceerde vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) ruim een half jaar vrijelijk met de buitenwereld via zijn neef Youssef Taghi die advocaat is. Youssef bezocht en belde hem extreem vaak, met alle advocatenprivileges, waaronder honderd procent vertrouwelijk overleg.

Dus, in één zin: ’s lands most wanted, die na een jacht van jaren is gearresteerd, had vanuit de zwaarst beveiligde gevangenis van het land een open lijn naar buiten. Volstrekt ongecontroleerd en ongehinderd!

Dat terwijl hij voor schokkend geweld terechtstaat én de opsporingsdiensten hem, nog zonder hard bewijs, óók linken aan de moorden op de broer van de kroongetuige, diens advocaat Derk Wiersum én vertrouwensman Peter R. de Vries.

Waarom we al die tijd zwegen? Dat leg ik uit.

Ik hoorde in het voorjaar dat neef Youssef Taghi als advocaat aan de lopende band bij Ridouan op bezoek ging in de EBI. Onder meer bronnen in de opsporing en het gevangeniswezen bevestigden het.

Maar… Dat die neef misdadige plannen doorspeelde, kon ik niet hard maken. Journalistiek was het dun. Daar kwam bij dat ik voorafgaand aan een publicatie wederhoor zou moeten vragen op deze zware beschuldiging. “Meneer Taghi, klopt het dat u als consigliere opdrachten doorspeelt van uw neef Ridouan?”

Via hun onverminderd openstaande lijn zou een eindspel op gang kunnen komen dat mensenlevens in gevaar bracht. Van aanklagers, rechters, advocaten, politiemensen, collega’s, van onszelf…

Toen, die vreselijke moord op Peter R. de Vries. Die wist ook van Youssefs rol, maar kon die evenmin openbaren.

Het zou toch niet?! Was ons aller dilemma Peter fataal geworden?

Na de moord kwam eindelijk het strafrechtelijk onderzoek op stoom naar Youssef Taghi als vermoede cruciale informatieschakel in de criminele organisatie.

Samen met de vier andere media die gaandeweg ook op de hoogte waren geraakt, besloten we dat onderzoek niet stuk te maken met publicaties. We waren het erover eens dat dat onverantwoord zou zijn. Zoals ook vele spelers binnen politie, justitie en advocatuur hun mond hielden.

Wel hamerden sommigen van ons in de hoogste regionen op het belang van voortvarendheid. Dat lek móest dicht.

Vorige week vrijdag werd Youssef dan gearresteerd. In de EBI, nadat afluisterapparatuur en camera’s volgens justitie hadden geregistreerd hoe de neven in hun spreekkamer een gewelddadige ontsnapping bespraken, en andere misdrijven. De lijn is doorgeknipt.

Opluchting alom – maar ook buikpijn over een pijnlijk stilzwijgen.

