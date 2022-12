Op de hoek lagen een paar kerstbomen.

Al op straat gegooid terwijl kerst nog nagloeide.

O, dennenboom, o dennenboom… neuriede ik. En zag een paar geknakte takken.

Het behoort tot de treurigste beelden; een paar kerstbomen op een hoop.

(Een kapotte waterkoker die op een vuilcontainer was gezet vond ik dan weer een heel mooi beeld.)

Aan een van de boomvoeten zat nog een houten kruis.

Jammer genoeg sneeuwde het niet.

Waarom nu al? Waarom de boom niet laten staan tot in het nieuwe jaar?

Ik vermoedde een paar knallende ruzies. Vliegende glazen.

Er was ook al behoorlijk op de bomen geplast, want Bep was er niet weg te slaan.

Ik keek over de bomen heen in de verte.

En moest denken aan een gedicht van Maarten Doorman.

Kap, is de titel van dat gedicht.

Ze braken het bos

af: boom voor boom

gingen ze tegen de grond,

de dennen.

Zo klein als ik was

keek ik plotseling

doodgewoon over hen heen.

In het nieuwe licht rezen

wijken op, wegen kwamen

en gingen overal naar toe.

Die sloeg ik dan ook in.

De bomen achterna.

Het is een gedicht dat wel past bij de mijmerdagen tussen kerst en oud en nieuw.

Nieuwe wegen inslaan.

Wie wil dat niet?

In geen tijd van het jaar is de vlucht naar voren zo aanwezig en invoelbaar.

Alles anders gaan doen.

Ik keek weer omlaag. Zag alleen nog een stuk riem.

Bep was onder de takken van de bomen verdwenen.

De bomen achterna.

En dan?

Bep kwam weer tevoorschijn vanonder het groen.

Er rolde ook een wijnfles mee.

Ik pakte de fles op en zette haar rechtop naast de bomen.

Mâcon. Een Bourgogne. Een rode, te zien aan de strepen op het etiket.

Ik herinnerde me een vakantie bij Autun. We verdwaalden bij een kasteel.

Een van de laatste keren dat ik met mijn ouders meeging.

Bep wilde verder.

We liepen van de bomen vandaan.

Ik prevelde de woorden die ik over een paar dagen opnieuw en als vanouds zal prevelen.

Eerste januaridagen

Nog zwaar van december

Ploegen we door het nieuwe

Terwijl alles bij het oude blijft.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

