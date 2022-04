‘Hallo mijnheer Poetin. Wij komen uit Nederland. Mogen we u even spreken?”

“Wat? Hoe komen jullie hier? Arresteer deze mensen! Nee, wacht. Waarover willen jullie mij spreken?”

“Nou, wij hebben eens bij uw leger gekeken en hebben ontdekt dat het met de diversiteit heel slecht gesteld is. We hebben onder uw manschappen heel weinig leden van de lhbtqi+ gemeenschap aangetroffen. Dat moet echt veranderen.”

“What the fuck! Het is oorlog!”

“Ook te weinig vrouwen en mensen van kleur, mijnheer Poetin… En maakt u zich geen zorgen. Dit verwijt maken wij ook de heer Zelenski. We waren bij een Azovregiment en de latrines waren daar alleen maar voor mannen!”

“Ik laat jullie naar Siberië zenden. Zijn jullie nu helemaal gek geworden!”

“Dat is goed, maar waarom nou eens geen vrouwelijke generaal, mijnheer Poetin? Dat is toch niet te veel gevraagd?”

“Bestaan jullie echt? Hebben mijn beveiligers novitsjok in mijn thee gedaan?”

“Als je vrouwen aan de top hebt, mijnheer Poetin, is dat voor iedereen beter. Vrouwen zijn empathischer, zorgzamer, hebben meer oog voor duurzaamheid. Wist u, mijnheer Poetin, dat vrouwen die aan de top staan zich vaker houden aan de milieuwetgeving en zich bewuster zijn van het beschermen van de natuur?”

“Wat is er met me aan de hand? Ik zit hier een derde wereldoorlog voor te bereiden en jullie zijn CIA-agenten!”

“Wij zijn socialisten, mijnheer Poetin. En als u zo doorgaat, moeten we u cancelen en mag u onze universiteiten niet meer betreden.”

“Ik weet het, jullie zijn geheim agenten van Zelenski. Ik laat jullie liquideren.”

“Nee, mijnheer Poetin. Wij hebben ook grote kritiek op de heer Zelenski. In zijn land worden eveneens de milieudoelstellingen niet gehaald. En het is één voor twaalf. Wat zeg ik: tien over twaalf.”

“Ik weet niet wat ik hoor.”

“Mijnheer Poetin, de CO 2 -uitstoot in Rusland en Oekraïne is op het ogenblik ver boven normaal. De heer Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie MOB, bereidt op het ogenblik een internationaal proces voor tegen uw regering en tegen Gazprom en zoals de zaken er nu voorstaan, gaat u dat proces kansloos verliezen! En dan kan het zo maar gebeuren dat er geen huis meer in Rusland gebouwd gaat worden.”

“Wie zijn jullie?”

“Wij zijn de vriendinnen van Lilianne Ploumen, mijnheer Poetin. De ex-partijleider van de PvdA. Een buitengewone vrouw, een goed mens die wél wist wanneer ze zich moest terugtrekken.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.