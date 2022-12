Waarom moet vegan zo nodig naar Olvarit smaken?

Ik heb alle begrip en respect voor mensen die om persoonlijke of ideologische redenen geen dierlijke producten willen eten, maar waarom moet dan plotseling elk groepsdiner verplicht vegan zijn voor iedereen? En dat terwijl slechts krap twee procent van de bevolking strikt veganistisch eet. Het zou trouwens op zichzelf niet eens zo erg zijn ware het niet dat de kwaliteit van veganistische gerechten die je buiten de deur eet gemiddeld genomen allerbelabberdst is.

Na een serietje van dergelijke vegan diners in de afgelopen weken, kan ik echt geen smakeloze pompoen pulp meer zien. En ook geen oh zo originele flauwe wortelpuree in vergelijking waarmee een potje Olvarit een onweerstaanbare delicatesse is. En is er nu echt niks beter te verzinnen dan een opgewarmde paddenstoel gevuld met snotterige aubergine prut? Of overgekookte rijst met verlepte spitskoolbladeren op een bedje van flauwe havervlokken. Is het werkelijk verplicht volgens de wetten van de vegan cultuur alles wat je smaakpapillen kan prikkelen uit de ingrediënten te rammen en alle gerechten tot kleur-, structuur, en zouteloze derrie te transformeren?

Natuurlijk kan het ook anders, want na fantastische maaltijden zonder dierlijke producten bij Amare in Den Haag of de Kas in de Watergraafsmeer begrijp je nog minder waarom de meerderheid van de vegan koks er zo een fantasieloze smurrie van maakt. En om het geld hoeft het niet te gaan. Volgens mij kun je uiterst smakelijke boerenkool of andijviestamppot met plantaardige rookworst maken die aan alle wetten van het veganisme voldoet. Maar daar halen de trendy vegan restaurantkoks wellicht hun neus voor op.

Het is ongetwijfeld verstandig als ik nu alvast wat geheugen ga vrijmaken op mijn computer voor de te verwachten lawine aan boze en verontwaardigde mailtjes, tweets en andere berichten van mensen die zich op hun teentjes getrapt voelen omdat ik hun favoriete vegan keuken kennelijk niet op de juiste waarde inschat. En mij, omdat ik zo nu en dan nog wel een gehaktballetje, visfiletje of gebakken ei eet, mogelijk zullen wegzetten als milieuterrorist en wereldbederver. Want sommige mensen vergeten dat vegan een keuze is en niet per se als religie beleefd hoeft te worden. Met bijbehorende zendingsdrang en morele superioriteit ten opzichte van mensen die wel af en toe kip of kabeljauw blijven eten. Maar die wellicht op een andere manier bijdragen aan het leefbaar houden van onze planeet.

Ik denk dat steeds meer mensen zich zo langzamerhand wel realiseren dat minder vlees en andere dierlijke producten eten verstandig is en bijdraagt aan een duurzame wereld en hun dieet meer gaan variëren met plantaardige producten. Maar godzijdank kan iedereen dat gewoon op zijn of haar eigen manier doen. En een upgrade van de kwaliteit van veganistische gerechten in restaurants zou daarbij ook goed kunnen helpen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

