Waarom moet ik me verdedigen als ik bij JA21 spreek?

Deze maand lag ik op Twitter onverwachts onder vuur, omdat de politieke partij JA21 bekend had gemaakt dat ik een van de gasten zou zijn op een aankomende debatavond die zij organiseren.

De andere gasten waren Roderick Veelo, Talitha Muusse, Andreas Kinneging, Zihni Özdil en Annabel Nanninga.

De verontwaardiging onder een deel van mijn volgers overviel me, omdat het voor mij onduidelijk was wat hier misging. In feite is het niets nieuws dat ik deelneem aan debatavonden van politieke partijen. Binnenkort spreek ik in de Tweede Kamer af met Lilian Marijnissen van de SP, omdat zij graag van mij hoort wat ze kan betekenen voor vrouwen die thuis onderdrukking ervaren vanwege religieuze of culturele redenen en daar niet van af kunnen komen. Eerder ben ik op een congres van de N-VA geweest in België en was ik uitgenodigd om te spreken bij bijeenkomsten van de VVD en JOVD.

Maar het was voor het eerst dat ik moest horen dat ik met ‘bruinrechts’ in zee ging, mijn geloofwaardigheid verloren had en zelfs dat ik als Turk kanonnenvlees was voor fascisten die mij voor hun karretje spannen, zonder dat ik het doorhad.

Hoe racistisch wil je het hebben? Ik als iemand van Turkse afkomst kan dus geen eigen meningen hebben of eigen beslissingen nemen, ik dénk dat die van mezelf zijn, maar eigenlijk ben ik naïef en word mij vooral als een soort buikspreekpop van alles ingefluisterd door mijn ‘bruinrechtse’ marionettenspelers?

Niemand wist wat ik daar kwam doen, niemand wist nog wat ik daar kwam zeggen, maar het leek ook niet relevant; ik werd veroordeeld, omdat ik niet bij voorbaat al het platform had geweigerd.

Als ik vroeg waarom ik dat in hemelsnaam zou moeten doen, kreeg ik te horen dat het voormalige FvD’ers zijn en daarom fascisten. Ik antwoordde dat het toch een reden moet hebben dat ze voormalige Fvd’ers zijn, maar kreeg geen overtuigend antwoord.

Volgens mij zijn de lieden van JA21 daar toch echt vertrokken wegens de complottheorieën en het antisemitisme waar ze wars van willen zijn en zien ze zichzelf meer als een consequente VVD. Ik heb ze persoonlijk nog niet kunnen betrappen op onfrisse ideologieën.

Maar dat ik me überhaupt moet verdedigen hiervoor is belachelijk. Ik mag gaan en staan waar ik wil en op zo veel mogelijk plekken mijn verhaal houden, opinies geven en wellicht een begin maken met verandering bij zaken die mij bezighouden. Als ik werd uitgenodigd door linkse partijen had ik daar ook gezeten, maar dat gebeurt op de een of andere manier minder.

Dat kun je mij vervolgens niet aanrekenen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

