Waarom mag ik Rutte niet gewoon het beste wensen?

Eens per jaar ga ik uit eten met een groepje vriendinnen. Eigenlijk zijn het tegenwoordig meer kennissen; mettertijd zijn we uit elkaar gegroeid. We kennen elkaar nog van onze studie en op de een of andere manier blijven we vasthouden aan deze traditie.

Dit keer is het verrassend genoeg écht gezellig. We praten over ons werk en halen herinneringen op. Ook de politieke gebeurtenissen van afgelopen week komen aan bod. We zijn het erover eens dat het tijd is voor een frisse wind in Den Haag. Na jarenlang neoliberaal beleid snakken we naar iets anders.

In een bijzin laat ik me ontvallen dat ik Rutte het beste wens voor de toekomst. Als politicus ben ik het op bijna geen enkel punt met hem eens, als mens lijkt hij me aardig. Opeens wordt het ijzig stil aan tafel. Het duurt en het duurt. Uiteindelijk doorbreekt één van mijn vriendinnen de stilte: “Hoe kun je dat nou zeggen? Die man is verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire, de aardbevingen in Groningen, de culturele kaalslag én het leed van tienduizenden vluchtelingenkinderen.”

Ik herhaal dat ik zijn beleid geenszins steun, maar dat dit wat mij betreft losstaat van de mens achter de politicus: “Hard op de inhoud, empathisch op de persoon.” Dat vinden mijn vriendinnen onbegrijpelijk. Vooral eentje is fel. Ze bijt me toe dat dit typisch ‘white privilege-gedrag’ is. Ik kijk niet begrijpend naar haar lichtblonde haren. Ze verduidelijkt: “Jij bent wit en hoogopgeleid. Daardoor heeft hij jou nooit in je bestaansrecht bedreigd. Niet iederéén heeft de luxe om sympathie voor hem te kunnen opbrengen.”

Een andere vriendin neemt een slok van haar natuurwijn. Ze kijkt me teleurgesteld aan: “Je maakt je schuldig aan himpathy én klinkt als dom-rechts.” Het blonde meisje knikt en vult aan: “Ik dacht dat je links was, echt jammer dit.” Het kost me moeite om mijn stem niet te verheffen. Wat heeft dit in godsnaam met links-rechts te maken? En sinds wanneer mag je iemand met wie je van mening verschilt niet gewoon aardig vinden?

Op weg naar de uitgang kom ik langs een tafel waar een man in zijn eentje zit te eten. “Nuance is dood,” mompelt hij. Kennelijk heeft hij ons hele gesprek afgeluisterd. Ik geneer me en loop snel door. Voor de deur van het restaurant kijk ik op Twitter. Net voor het etentje tweette ik dat ik het verschrikkelijk vind dat Kaag de politiek verlaat vanwege misogyne scheldpartijen en bedreigingen. In de eerste reactie die ik lees word ik hypocriet genoemd, omdat ik als ‘linkse hoer’ vast blij zal zijn als Geert Wilders wordt vermoord.

Ik draai me om en ga terug naar binnen. Voor het tafeltje van de afluisterman blijf ik staan. “Nuance lijkt inderdaad dood,” zeg ik resoluut. “Maar dat mogen we niet laten gebeuren.”

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl