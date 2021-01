‘Waarom kreeg Willem-Alexander niet het eerste vaccin?’

De man zegt: “Ik denk dat ik iets op het spoor ben. Groot nieuws.”

“O ja? Wat?” vraag ik.

Hij grijpt in zijn zak en haalt daar een half verkreukeld piepklein krantenbericht uit. Het is al van een paar dagen geleden. Hij overhandigt het aan mij zonder de coronaregels te overtreden. ‘Ook prik koningspaar’, lees ik in het bericht – geen idee uit welke krant. Het vertelt dat ‘koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich zeker zullen laten vaccineren wanneer ze aan de beurt zijn’. Dan volgt er een quote die de man zelf met een pen heeft onderstreept: “Over het inenten zelf zullen geen mededelingen worden gedaan.”

Ik knik.

“Verdacht hè?” zegt de man. Ik knik weer, om van hem af te zijn, maar denk toch: wat vindt iemand nou verdacht in deze regels?

“Waarom vindt u dit verdacht?”

“Holman, ruik jij die rat niet? Ruik je hem echt niet?”

“Ik ruik niets…”

“Luister. Wie zou nou de aangewezen persoon zijn om zo’n eerste vaccin te krijgen? Wie zou nou vertrouwen inboezemen? Aan wie denk je dan? Dan denk je toch aan Willem-Alexander? Onze koning? Dan denk je toch aan Máxima? Dan denk je toch aan onze prinsesjes?”

Ik knik weer ja.

“Het is toch zo veilig dat vaccin? Dan denk je toch aan een mooie ceremonie. Het staatshoofd rolt zijn mouw op en krijgt van zuster Klivia als eerste de eerste injectie en dan mag zuster Immaculata met een watje de koninklijke arm van een pleister voorzien.”

“Nog beter zou het zijn als prinses Beatrix in het openbaar gevaccineerd zou worden,” zeg ik. Ik denk aan de ouderen.

De man knikt enthousiast.

“Juist! Begin je de rat te ruiken? Je hoorde de hele tijd op die talkshows die stomvervelende Bekende Nederlanders vertellen of zij wel of niet gevaccineerd wilden worden, maar uiteindelijk kreeg een gewoon iemand de eerste prik. En nu denk ik, en ik weet het gewoon zeker, ze hebben de koning als eerste gevraagd, maar die weigert de vaccinatie. Die gelooft er niet in. Toen is de RVD zich rotgeschrokken en heeft gedacht: we moeten als een gek een persbericht de wereld insturen om te voorkomen dat iemand vraagt: waarom de koning eigenlijk niet als eerste? En denk je echt dat de koning in de RAI op zijn beurt wacht en in de file gaat staan… Dit bericht is fake news!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

