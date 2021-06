Waarom komt rond de Boekenweek toch altijd zo’n Heilige Schrijvert de jeugd aansporen?

Altijd rond de Boekenweek komt er Een Heilige Schrijvert uitleggen dat de jeugd dient te lezen. Op zo’n toon van ‘het is veel beter om aan sport te doen, jongelui, dan om de hele dag te masturberen’. En zo’n Schrijvende Fat heeft ook altijd verantwoorde boeken bij zich die hem ‘enorm’ hebben ‘geraakt’. En o ja, door lezen was zijn blik ‘verruimd’ en hij barstte door het lezen van de ‘empathie’.

Hoewel men er al honderd jaar alles aan doet om de jeugd aan het lezen te krijgen, neemt het lezen af. Dus komt er ieder jaar dat leger Ongelooflijk Leuke Schrijvers om de jongeren te vertellen dat ze echt moeten lezen hoor, want ze worden anders dommer en dommer.

Een stelling die nooit bewezen is.

Vervolgens wordt de jeugd wéér overladen met boeken over modieuze maatschappelijke onderwerpen waarin de jongens en meisjes uiteraard ‘zichzelf’ kunnen herkennen en een breder perspectief krijgen op weet-ik-veel. Zijn er nou al fijne jeugdboeken over fluïde seksualiteit (‘Mamma, mijn piemeltje wil een vagina zijn’) of zitten we nog op politiek correcte variaties van Sjors en Sjimmie? Ik meen dat ik al een kinderboekje heb gezien ­– door iemand teruggebracht – over een meisje dat op Greta Thunberg lijkt en de aarde wil redden. (Ik heb het niet gekocht voor mijn kleinkinderen. Ik kocht iets over een jongetje dat aan drillrap deed, een grote machete kocht en een Heilige Schrijvert alleen op een boot naar Ghana zette. Het leek me erg leuk.)

Lezen doe je, of doe je niet. Lezen is voor een elite. Dus niet voor iedereen. Zolang lezen niet zoiets is als buiten spelen, voetballen, kattenkwaad, wordt het niks. Geen kind wil ook schrijver worden, want jeugd weet donders goed dat schrijvers losers zijn. Dat is de reden waarom schrijvers schrijven! Waarom zou je boeken van losers lezen, anders dan dat je het leuk vindt? En wat een onzin dat je boeken moet lezen ‘om er iets van te leren’. Wist u dat Thierry Baudet ook veel boeken heeft gelezen? En hij schrijft zelf ook boeken!

Dwing de jeugd niet tot lezen. Dat komt of komt niet. Dat mijn kleinkinderen lezen, vind ik een wonder. Ik zou niet lezen als ik nu hun leeftijd had. Ja, dat boek van die drillrapper die een grote machete kocht en daarmee zo’n Schrijvende Fat eenzaam op een boot naar Ghana dwingt. Heerlijk lezen!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

