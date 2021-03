Waarom kippen geen covid krijgen en wij daarvan kunnen leren

Nu we al meer dan een jaar worden geplaagd door een corona­virus dat veel ziekte en duizenden doden veroorzaakt en onze samenleving voor een belangrijk deel heeft platgelegd, is het interessant te bedenken dat ernstige corona­virusinfecties voor kippen niks nieuws zijn. Het virus veroorzaakt al bijna een eeuw bij ­kippen, net als in mensen, een ­heftige en vaak dodelijke longontsteking en is daarmee een ernstige bedreiging voor de pluimveehouderij.

Om die reden wordt al tientallen jaren gewerkt met corona­virusvaccins in de legbatterijen; jawel, ook bij die biologisch verantwoorde en met veel dierenliefde omgeven kleinschalige scharrelkippen. Verzwakt of geïnactiveerd coronavirus (veel gevaarlijker dan de huidige menselijke covidvaccins) wordt als vaccin door het drinkwater gedaan of in de rondte gesprayd. Dat beschermt de kippetjes uitstekend tegen deze longontsteking. Wie dus zegt dat vaccinatie tegen het coronavirus gloednieuw en dus heel eng is, heeft deze informatie gemist. De coronavaccins werken bij kippen ­prima, net zoals we bij mensen zien. Wellicht kan je kippenboer je meer adequate vaccinatie-informatie verschaffen dan de vaak verwarde en vooral parano­ide antivaxers op sociale media.

Het kippencoronavirus is een iets ander soort dan het coronavirus dat bij mensen Covid-19 veroorzaakt, maar daarmee is niet gezegd dat de afweer die een mens (of een kip) opbouwt na besmetting met het kippencoronavirus, niet tenminste een beetje beschermt tegen Covid-19. Er is anekdotisch bewijs dat mensen die al lange tijd in legbatterijen werken en zowel aan de coronavirussen van kippen als aan de gesprayde vaccins worden blootgesteld, geen Covid-19 krijgen, ook niet als bijvoorbeeld al hun huisgenoten besmet zijn geraakt. Dat komt waarschijnlijk doordat ze zelf een soort basisafweer tegen coronavirussen hebben opgebouwd, die kruisbeschermt tegen het nieuwe covidvirus. Eenzelfde fenomeen hebben we waargenomen in Londen bij een deel van de artsen en verpleegkundigen ouder dan 55 jaar, die al vele jaren op hun werk zijn blootgesteld aan door patiënten meegebrachte (corona)virussen. Gaaf laboratoriumonderzoek heeft bij die gezondheidswerkers met gevoelige immunolo­gische testen inderdaad afweer tegen Covid-19 aangetoond, zonder dat zij ooit deze ziekte hebben gehad of waren ge­vaccineerd.

Om het kippenvaccin lekker veel corona-afweer te laten opwekken, worden in de veterinaire industrie met opzet mutaties geïntroduceerd in de voor vaccins gebruikte coronavirussen. Dat is ongeveer de omgekeerde wereld: het coronavirus bij mensen is juist op alle mogelijke manieren aan het muteren om aan de menselijke afweer te ontkomen.

Als je dit allemaal tot je door laat dringen, dan heb je helemaal geen Chinese vleermuis nodig om het nieuwe corona­virus dat Covid-19 veroorzaakt, te begrijpen. Het had zomaar in Barneveld kunnen ontstaan.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

