Waarom is Roetveegpiet discriminerend?

De eigenlijk-zeggers hebben een eigen ideologie en die heet het ziejewellisme. Ziejewellisten kun je vergelijken met een aal met snot uit z’n neus. Ik bedoel: ze zijn nogal ergerlijk.

Van Basten zegt ‘Sieg Heil’.

“Zie je wel, Marco is eigenlijk een racist,” zegt de ziejewellist.

“Het was een grap, ziejewellist. Een domme grap, maar een grap. Het was zo’n Basil Fawltyreactie wanneer er in hotel Fawlty Towers Duitsers komen logeren. Fawlty weet dat hij niets over de Tweede Wereldoorlog en Hitler mag zeggen, maar kan zich niet inhouden. Bij Van Basten vloog dat ‘Sieg Heil’ ook uit z’n mond als een poepje uit een vogeltje, omdat Hans Kraay zulk klotig Duits sprak.”

“Zie je wel, eigenlijk verdedig jij dat Sieg Heil.”

Ziejewellisten zijn degenen die achteraf altijd claimen gelijk te hebben, ook al hebben ze dat niet, en ze proberen daarmee een slimmigheid te suggereren.

“Zie je wel.”

Een man bij een voetbalclub – hij zit in het melige bezoekersvak – maakt ook een grap. Hij noemt een zwarte jongen geen Zwarte Piet, maar Roetveegpiet. Tja, als Zwarte Piet moet veranderen in Roetveegpiet, dan gaat iemand dat ooit gebruiken. Die man dus.

“Zie je wel, eigenlijk zijn het toch racisten,” oordeelt de ziejewellist.

De scheidsrechter floot af. Daarmee legde de man op de tribune vermoedelijk onbedoeld iets interessants bloot. Als Zwarte Piet niet meer mag en op veler verzoek Roetveegpiet wordt, waarom is Roetveegpiet dan ook discriminerend? Dat is dan toch per definitie niet discriminerend? Had de man op de tribune dan ook geen Piet mogen roepen maar wel Wim, klootzak, lamlul, kutkloot, ik noem maar wat? Was dat dan niet discriminerend geweest? Of is elk scheldwoord tegen een zwarte racisme? Als het antwoord ja is, hoe zit het dan met scheldwoorden tegen blanken?”

“Zie je wel, eigenlijk begrijp je nog niet waar het om gaat,” zegt dan de ziejewellist.

Het ziejewellisme komt op in tijden van verwarring, omdat alles altijd opkomt in tijden van verwarring, zoals in tijden van verwarring ook alles weer zomaar kan verdwijnen. Maar het komt vooral op bij verwarde mensen die hun mening in de uitverkoop kochten.

“Zie je wel.”

De ziejewellisten nemen graag hun hoed af voor een hoge moraal, maar die houden ze helaas altijd stevig in hun hand, want hij waait anders met alle winden mee.

Stop het ziejewellisme.

