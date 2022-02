Waarom is het smurfenblauw nu al aan het vervagen?

Het is al behoorlijk lang een vertrouw gezicht, maar het went niet: al die blauwe mondkapjes in het stadslandschap. Wie gooit er mondkapjes zomaar op straat? Een naïeve vraag, want ga maar eens ergens staan en kijk een minuut om je heen: je kunt zo zo’n blauwe supermarkttas vullen met wat pijn doet aan je ogen. (Wanneer houden die rokers eens op zo volstrekt vanzelfsprekend hun sigaretten op straat te gooien? Wie heeft dat bedacht?)

Mij zul je nooit iets op straat zien gooien. Dat klinkt heel erg heiliger-dan-de-paus, maar een paar historische kletsen van mijn vader waren genoeg om voortaan altijd een prullenbak te zoeken. (Heel veel kauwgum doorgeslikt omdat er even geen voorhanden was.)

Klokhuizen van appels – de meest appels die ik eet, eet ik al fietsend – gooi ik in de struiken. Dat dan weer wel. Dat mag. Voor de vogels. En de kleine zoogdieren.

Maar die mondkapjes in de struiken, in de goot, tussen de fietsen in het fietsenrek… Best gek, omdat de meeste mondkapjes binnen op moeten. Maar het zal van voorbijgaande aard zijn hoe meer de coronaregels worden versoepeld of ooit helemaal worden losgelaten.

Dan verdwijnt die lichtblauwe waas uit het landschap. Ook dat zal wennen zijn, maar prettig wennen.

Ook een andere kleur is al langzaam aan het vervagen. Een kleur die maar beter weer fel zou kunnen oplichten. En het gaat hier ook om de kleur blauw.

Smurfenblauw.

Mooi door de gemeentewerkers op de grond gesmeerd. De blauwe stroken die de snorfietsen en scooters in het gareel zouden moeten houden, om ze zo naar de rijbaan te leiden en de fietsers niet langer lastig te vallen. (Ja, ik ben in een zeikstemming, ik ben een fietsende niet-roker.)

Dat blauwe vingertje leidde in eerste instantie de snorfietsen en scooters in goede banen, maar die braafheid is er ook al heel lang vanaf. (Wie kent geen verhaal van iemand bijna van de fiets is gereden.) En de blauwe verf is aan het vervagen, als de oude reclameteksten op blinde muren in de stad die door de tand des tijds langzaam kleur verloren, onleesbaar werden, en wegzakten in de herinnering. Gelukkig worden er ook weer van die oude gevelreclames in ere hersteld, om het maar zo te zegen.

Zoals in de Blasiusstraat gebeurde. Daar wordt weer – zinloos, maar dat maakt niet uit – reclame gemaakt voor Minerva Automobielen, en automobielen van REO (Leidschestraat).

Maar dat opknappen is niet met de blauwe sporen op de fietspaden gebeurd. Onderhoud is er nooit gepleegd. Een nieuw likje verf vond het stadhuis blijkbaar niet nodig.

Het vervagende smurfenblauw is nog steeds een vinger, maar nu een gemeentelijke middelvinger.

