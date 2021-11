Waarom hebben we hier wel een huishoudbeurs, maar geen boekenbeurs?

Afgelopen week was ik op de boekenbeurs in Antwerpen. Als Nederlander kende ik het concept van een boekenbeurs niet, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik was aangenaam verrast. In Vlaanderen vindt het kennelijk jaarlijks plaats, net voor de feestdagen, en wordt het gezien als een uitje voor het hele gezin. Enorme zalen zijn ingericht met boeken van allerlei genres: van huisvrouwenlectuur tot literatuur en ja zelfs stripboeken. Dat laatste genre werd gretig ontvangen door de jeugd aldaar; ik stuitte op kinderen met stapels van allerlei populaire stripverhalen waar ik nog nooit van gehoord had. Dat schijnt heel Frans te zijn. Of Japans. In ieder geval niet Nederlands, want het enige wat ik af en toe las als kind aan strips was de Donald Duck. In de bieb.

Ik keek m’n ogen uit, omdat ik van jong tot oud iedereen met een stapel boeken zag vertrekken. Je had er ook een restaurant en allerlei auteurspodia waarop schrijvers, waaronder ik, een interview of lezing verzorgden. Je zag volwassenen en jongeren met elkaar praten over hun ultieme aanraders, in de rij staan voor een signatuur van hun favoriete auteur of luisteren naar een schrijver; zelfs de peuters en de kleuters waren gefascineerd door boeken. Toen vroeg ik me af: waarom hebben wij dit in godsnaam niet in Amsterdam? Hoe leuk zou dát zijn? Waarom hebben we wel een huishoudbeurs, maar geen boekenbeurs?

Het valt me sowieso op dat de culturele sector in Vlaanderen levendiger is. Ik word vaker geboekt voor een optreden daar dan in mijn eigen land, terwijl ik daar nog geen bestseller heb. Snel googelen vertelt me dat er steevast meer geld gaat naar de Vlaamse culturele sector, dus de verklaring lijkt me helder. Kennelijk willen wij geen moeite doen om jong en oud te enthousiasmeren voor het lezen van een boek, ook niet als de leesvaardigheid jaar na jaar keldert en de strijd om de vrije tijd vaak gewonnen wordt door ander vermaak dan lezen. Dat is werkelijk te betreuren.

Vlaanderen is bovendien het land van een van mijn favoriete schrijvers: Herman Brusselmans. Die liefde is kennelijk wederzijds. Brusselmans schreef in zijn column op The Post Online dat hij alleen mij de NS Publieksprijs gunt. Hij schroomde niet om daarbij de andere kandidaten en hun werk geheel met de grond gelijk te maken op een manier die alleen van hem afkomstig kan zijn. Hij maakte wel de kanttekening dat het weliswaar jammerlijk is dat ik een Turkse afkomst heb, maar hij vergaf me dat omdat ik daar ook niet meer zoveel aan kan doen. Bovendien schreef hij dat ik een verzoek in zijn oor heb gefluisterd om mijn (volgens Brusselmans veel te grote) kont in te smeren met perenjam, maar dat hij het verzoek vriendelijk heeft afgeslagen.

Wat een racistische, seksistische en onbezonnen Belg is het ook.

