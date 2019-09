Waarom dwepen met Beelen?

Chantage. Sharon Dijksma loopt al heel wat decennia rond in de politiek, maar dat verwijt was haar nog niet eerder naar het hoofd geslingerd. Deze week gebeurde dat wel in de Stopera. In eerste instantie door een afvalondernemer, Wim Beelen, die gepikeerd is dat de gemeente Amsterdam vuilverbranding AEB niet aan hem wil verkopen. Tijdens een gesprek over zijn afgewezen bod zou Dijksma hebben gezegd dat hij zich maar beter koest kon houden omdat Beelen nog wel meer dossiers heeft lopen bij de gemeente.

Dijksma bezweert dat ze dit niet bedoeld heeft, maar dat ze het bedrijf slechts wilde waarschuwen om geen bedrijfsgevoelige informatie over AEB te openbaren. De gemeente en Beelen moesten immers nog wel door één deur kunnen, want ze werken veel samen. Beelen had het verkeerd begrepen, zei Dijksma.

Een afvalondernemer of een wethouder? Het laat zich raden wie de oppositiepartijen geloven. Toch vonden zij een motie van wantrouwen, in Dijksma’s éérste week als verantwoordelijk wethouder voor AEB, iets te ver gaan.

Maar de zaak was zo groot opgeblazen, al die energie moest ergens naartoe. Daarom kreeg GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) de zwartepiet. Zij weigerde het bod van Beelen een uitvoerbaar plan te noemen. “Er is geen plan,” zei ze, waarop de oppositie haar pakte op het onjuist informeren van de gemeenteraad.

Dat hier een woordenspel, en geen leugen aan ten grondslag ligt maakte niets uit. “En nu doorbijten!” riepen de VVD’ers elkaar enthousiast toe buiten de microfoon. Er volgde een motie van afkeuring, natuurlijk kansloos en verworpen door de meerderheid van de coa­litie.

Begrijp me niet verkeerd, de oppositie is op aarde om het de wethouders moeilijk te maken. Een paar jaar geleden hadden GroenLinks en de PvdA die rol. Toen beweerden zij dat toen­malig wethouder Udo Kock (D66) 55 miljoen euro was ‘kwijt­geraakt’. Aantoonbaar onwaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Het beeld stond als een huis, met als enig doel de beschadiging van het imago en het beleid van Kock.

Ironisch genoeg werd diezelfde Kock deze week bij zijn afscheid als wethouder juist de hemel in geprezen om het goede werk voor de stadsschatkist. Het kan verkeren.

Het beeld van deze week is dat de oppositiepartijen woedend zijn omdat de sympathieke ondernemer Beelen onheus is bejegend ten gunste van huisvuilcentrale HVC. Daarom hebben zij Dijksma en Van Doorninck op de vingers getikt.

Klopt dat wel? Enkele van de felste critici van de wethouders zijn raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Don Ceder (ChristenUnie). Waarom dwepen zij zo met Beelen? De CU bepleit doorgaans rentmeesterschap en de PvdD gaat er prat op de natuur voorop te stellen.

Zouden zij AEB écht liever verkopen aan een afval­ondernemer uit de Quote500 – type gouden klokkie, bovenste knoopjes los – dan aan een coöpe­ratieve huisvuilcentrale die vooroploopt op het gebied van duurzaamheid?

HVC staat dichter bij deze partijen dan zij doen voorkomen. Maar dan zouden Forum voor Democratie en de VVD er met de krantenkoppen vandoor gaan. De keuze voor HVC schuiven Van Lammeren en Ceder graag nog even voor zich uit.

Bij1 heeft die keuze al wel ­gemaakt. Daarom hoorde u deze week iets minder van raadslid Sylvana Simons. Voor haar is het vanzelfsprekend dat Amsterdam liever zakendoet met een publieke partner dan met een commerciële partij.

Maakt dit Bij1 minder effectief? Zeker niet, Simons voert het liefst oppositie in haar eentje. Denk maar aan de zaak van de verwarde man die zichzelf liet neerschieten door de politie bij De Nederlandsche Bank. Sindsdien weten de Amsterdammers waar Bij1 voor staat. Dat kunnen we van Ceder en Van Lammeren na deze week niet zeggen.

Ruben Koops

