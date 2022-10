Antipathie tegen de hoofddoek bij de politie heeft niets te maken met intolerantie, discriminatie, moslimhaat of islamofobie. De discussie hierover wordt telkens valselijk en oneerlijk gekaapt door de club die dat wel beweert en daarmee hoopt de seculiere tegenstander de mond te snoeren; immers zijn velen van ons (terecht) erg gevoelig voor het opschrift xenofoob.

Doordat de antiseculiere groep heel hard roept, de underdogpositie aanneemt en relatief veel in de media te horen is, lijkt het alsof hun argumenten zwaarder wegen, sympathieker zijn of alsof ze in de meerderheid zijn. Daardoor gaan seculieren steeds meer twijfelen of ze nog wel aan de goede kant van de geschiedenis staan. Ze beseffen niet dat het niets te maken heeft met intolerantie tegenover die lieve Marokkaanse buurvrouw of vriendin; de seculieren zijn gewoon consequent en staan voor hun principes.

Daarom vandaag een lesje van mij in jip-en-janneketaal waarom de hoofddoek bij de politie een slecht idee is. Ten eerste: in Nederland houden we niet van mensen die hun religie opzichtig in iemands gezicht drukken en zien we je god als een privéaangelegenheid.

Ten tweede: Nederlanders houden niet van mensen die privileges eisen op basis van hun geloof, zoals het dragen van religieuze kleding bij functies waar dat nadrukkelijk niet de bedoeling is volgens afspraken die we hebben gemaakt om heel belangrijke redenen.

Het gaat ook om slechts een paar functies; die met macht en een geweldsmonopolie. Veel mensen vinden het al niet goed voelen als de politie aanschuift bij ramadandiners, want kerk en staat hebben we met veel pijn, moeite en bloedvergieten gescheiden en dat willen we graag zo houden. En dat moeten we niet willen veranderen omdat een nieuwkomersgroep dat eist. Al helemaal niet als we zien wat voor puinzooi ze ervan maken in hun herkomstlanden.

Bovendien: de meeste Nederlanders kennen ten aanzien van mannen en vrouwen een meer egalitaire cultuur dan moslims. Zo zouden de meeste Nederlanders helemaal gek worden als je zegt dat meisjes les moeten krijgen vanachter een gordijn zodat ze de jongens in de klas niet af- of verleiden. Ze beseffen door veel ruis alleen niet goed dat een hoofddoek in wezen precies voor datzelfde doel bestaat en gedragen wordt. Nederlanders vinden het ook een belachelijk idee dat de familie-eer afhangt van hoeveel van haar lichaam een vrouw laat zien of wat ze met haar vagina doet.

Daarbovenop: de hoofddoek is geen neutraal symbool, maar besmet zolang miljoenen vrouwen wereldwijd ertoe worden gedwongen met geweld, zoals in Iran. Wij houden er niet van om aan een agent of rechter te zien wat voor ideologie diegene mogelijk heeft.

Uit onderzoek in Frankrijk in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2017 bleek dat meer dan de helft van de Franse politieagenten van plan was te stemmen op Marine Le Pen, van het radicaal-rechtse Front National. Godzijdank zie ik iemands politieke voorkeur niet als ik met een agent praat. Zo ook met de hoofddoek: wij burgers willen niet hoeven gissen waar een agent of rechter voor staat.

Dus: stop seculieren te verdenken van xenofobie, islamofobie of een dubbele agenda. Stop met klagen en respecteer de scheiding van kerk en staat in westerse landen die een stuk succesvoller zijn dan landen waar die scheiding maar niet lijkt te lukken.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl