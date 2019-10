‘Waar zijn de resultaten van de linkse, progressieve coalitie?’

Burgemeester Femke Halsema. Beeld Remko de Waal/ANP

Amsterdam wordt inmiddels anderhalf jaar bestuurd door een progressieve coalitie, op papier de meest linkse combinatie ooit. Ik was hoopvol, met Groenlinks als grootste partij en ook de SP erbij, zouden we toch eindelijk veranderingen moeten gaan zien in de stad. En ook nog een linkse burgemeester!

Armoedebestrijding. milieuvervuiling, ongedocumenteerden die al jaren zwerven, vrijplaatsen, gebrek aan betaalbare huurwoningen: genoeg problemen die nu eindelijk eens aangepakt zouden worden!

Maar wat is er van terecht­gekomen? De ongedocumenteerden zwerven nog steeds, sterker: de burgemeester wil het kraken harder aanpakken in plaats van een plek voor ze te regelen!

Het ADM-terrein ging dicht zonder dat er een goed alternatief is geregeld. En over de huurwoningen waren er ideeën genoeg, maar intussen kunnen prins Bernhard en andere huisjesmelkers gewoon hun gang blijven gaan. Toen de klimaatrebellen vorige week demonstreerden, werd een noodbevel ingezet terwijl de burgemeester eigenlijk juist naar de demonstranten had moeten gaan om ze te bedanken en koffie en broodjes uit te delen, om te laten zien dat ze ergens voor staat. Maar wij hebben een burgemeester van law and order.

En dan heb ik het niet eens gehad over het weigeren mee te doen aan het legale wietteeltexperiment, het zerotolerancebeleid tijdens ADE. (Waarom wordt Jellinek niet opgesteld om pillen te testen, zodat er minder mensen ziek worden?)

Ik weet wel wat GroenLinks zal zeggen: het is lastig, want we zitten met D66 en PvdA in een coalitie en er zijn landelijke regels die ons beperken. Slappe excuses. En als er zulke beperkingen zijn: waarom hoor ik nooit iemand van deze coalitie schreeuwen hoe verschrikkelijk het is dat vluch­telingen op straat slapen, dat krakers het afleggen tegen vastgoedcriminelen? Is dit beleid van bovenaf, net zoals Jesse Klaver liever een kruisje zet bij Ruttes begroting dan samen met zijn linkse broeders op te ­trekken?

Gaat het alleen om macht, zonder invloed? Zit het pluche te lekker? Geef de linkse stemmers een reden om de volgende keer weer naar de stembus te gaan, want ik zie ’m niet.

Overigens geldt dit natuurlijk evengoed voor de SP, en mochten ze zich aangesproken voelen, D66 en PvdA.

Tomas Gons, Amsterdam