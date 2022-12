‘Waar wilde jij naartoe?’ sprak ik mijn handschoen zacht toe

In de metro naar station Noord zat ik naast een handschoen.

Het was een kleine, roze handschoen die op een soort verhoging lag, bij mijn zitplaats. Het was geen kinderhandschoen, dat was duidelijk. De handschoen was ook niet meer nieuw, maar het nieuwe was er nog niet helemaal vanaf.

Het was een gewone, nette handschoen zonder vlekken of rafels. De wol was niet gaan pillen, er hingen geen draden aan. (Zoals bij mijn handschoenen omdat ik nog steeds niet geleerd heb een handschoen uit te trekken als ik mijn fietsslot losmaak, waardoor het ringetje waaraan de fietssleutels hangen zich in mijn handschoen haakt en… nou ja, u snapt het wel.)

Waarschijnlijk was de roze handschoen door iemand op de verhoging neergelegd. Zodat degene van wie de handschoen was het verlorene weer makkelijk terug kon vinden.

Al is het maar de vraag of je echt op zoek gaat naar een verloren handschoen.

Vooral in dit jaargetijde liggen er weer veel verweesde handschoenen op straat. En zijn er ook mensen van de reddingsbrigade die de handschoen dan duidelijk zichtbaar op een hoge plek leggen.

Een paar dagen geleden toeterde een geparkeerde auto achter me. Een jonge knaap achter het stuur van zijn met spoilers en andere toeters en bellen opgedirkte auto. Hij wees. En daar op straat lag een van mijn handschoenen. Ongemerkt verloren. Of vrijheidsdrang, wie zal het zeggen.

Ik stak mijn hand op en pakte de handschoen van straat.

“Waar wilde jij naartoe?” sprak ik hem zacht toe.

Een verloren handschoen. Heeft die zoveel waarde dat de zoektocht ernaar voor een tijd de invulling van je leven is?

Ik bedoel, de handschoen in de metro zag er niet heel duur uit. Ze had met haar tweelingzus gewoon in een rek bij de Hema kunnen hangen. Dan koop je snel een paar nieuwe handschoenen.

Maar in het uiterlijk, ook in dat van de dingen, kun je je vergissen.

De handschoen had ook in een duurde winkel aangeschaft kunnen zijn. Eenvoud verraadt bijna altijd ook klasse. (Prima winkel, overigens, de Hema. Onderbroeken, hemden, sokken: top!)

Het was laat in de middag, misschien was de handschoen die ochtend verloren. Bij het zoeken naar de ov-chipkaart onopgemerkt uit de zak gevallen. Uit een tas gesprongen, of gewoon vergeten bij het opstaan. (Maar waar was dan die andere?)

En was die roze handschoen al de hele dag van Noord naar Zuid naar Noord naar Zuid gereden. Moederziel alleen. Zonder dat iemand het ding meenam.

De handschoen die het uitzicht na verloop van tijd wel kon dromen.

Het mooie, of trieste, het is maar hoe je ernaar kijkt, is dat niemand iets heeft aan één handschoen. Dus misschien ligt die ene handschoen daar nog steeds.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

