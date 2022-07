Waar mannen de macht hebben, worden vrouwen misbruikt

Het zal je maar gebeuren. Je belandt als vrouw in een Nederlandse gevangenis en je bent voor het telefonisch contact met je kind afhankelijk van bewakers die jou moeten toestaan om regelmatig te kunnen bellen.

En dat je dan te horen krijgt: ‘Alleen als je me pijpt’ of, ‘laat je borsten maar zien’.

Afgelopen week is een onderzoek aangekondigd naar grootschalig seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen. Aanleiding is de verkrachting door een bewaker van een vrouw die onterecht vastzat. Ze durfde pas enkele jaren later met haar advocaat Johan Oosterhagen over de verkrachting te praten.Ze deed aangifte en de politie gaf toen aan dat er nog zes andere vrouwen in beeld waren die mogelijk ook slachtoffer zijn van deze zelfde bewaker.

Inmiddels sprak Oosterhagen met ruim zestig vrouwelijke ­gedetineerden en ex-gedetineerden uit verschillende gevangenissen, en bijna allemaal hadden ze te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Inderdaad. Dit lijkt op iets structureels.

Dat eerder onderzoek van de inspectie uitwees dat veel ­werknemers in de gevangenis het ­lastig vinden om ongepast ­gedrag van hun collega’s aan te kaarten, gecombineerd met de wetenschap dat in gevangenissen bijna alle mede­werkers vrienden of familie van elkaar zijn, maakt de situatie ­extra ­verontrustend.

Je zou denken dat de hel zo’n beetje los zou breken bij dit nieuws. Zestig vrouwen!

Demonstraties op de Dam!

Maar nee..

Terwijl we weten dat misbruik aankaarten sowieso al ingewikkeld en risicovol is. Meestal zijn er geen getuigen, dus een aangifte haalt doorgaans niets uit. Bovendien, áls je al aangifte of melding doet dan kan dat werken als olie op het vuur. Zeker als er sprake is van ongelijke machtsverhoudingen. (bijna altijd). Jij, meestal vrouw, verliest je baan, positie, privileges, rechten, je reputatie, je (schijn)veiligheid en een dader, meestal man, die krijgt in het beste geval een tik op zijn vingers. Want tja, verkrachting bewijzen? Bijna niet te doen. Aanranding zonder getuigen aannemelijk maken? Forget it.

Dat is al zo wanneer je niet opgesloten zit en een verkrachter niet over jou moet waken. Stel jezelf even voor wat je positie is als je ergens voor straf moet verblijven en iemand die macht over jou heeft, jouw grenzen overschrijdt.

De directeur van de gevangenis, Francesca Salamone, vindt het goed dat er nu onderzoek wordt gedaan, maar ze kan zich niet voorstellen dat dit soort wanpraktijken nog steeds plaatsvinden in haar inrichting. De genoemde verkrachtingen hebben namelijk al jaren geleden plaatsgevonden.

Nou, hier wil ik wel een flesje wijn om verwedden. Want de regel is: waar mannen de macht hebben, worden vrouwen misbruikt. In de kunsten, in de politiek, name it. En er is maar één remedie: ontneem ze hun positie.

Haal ze weg. En neem vrouwen fúcking serieus wanneer ze aan de bel trekken.

