Waar komt die reflex vandaan om het op te nemen voor een stinkend rijke voetballer?

‘Dat zal die golddigger leren.’ ‘Moest ze maar haar man steunen en niet een dolk in z’n rug steken.’ ‘Zulke vrouwen zijn geen vrouwen, maar duivels.’ ‘Moge God ons behoeden voor zulke gore slettenbakjes.’ ‘Deze heks heeft hem kapot gemaakt, laat dit een les zijn, boys, never stick your dick in crazy.’ ‘Ze was toch al te oud voor hem.’

Dit zijn zomaar een paar comments onder een post over de scheiding tussen actrice Hiba Abouk en voetballer Achraf Hakimi.

Onlangs zijn er talloze berichten verschenen over dit stukgelopen huwelijk, zowel op sociale media als in de internationale pers. Het verhaal gaat als volgt: een stinkend rijke voetballer, die meer dan een miljoen per maand verdient, kreeg onlangs een verkrachtingszaak aan zijn broek, waarna zijn vrouw, met wie hij twee kinderen heeft, van hem wilde scheiden en zei dat ze het slachtoffer steunt. Maar bij het aanvragen van de echtscheiding ontdekte ze dat hij ‘niets zou bezitten’, omdat al zijn vermogen inmiddels op de naam van zijn moeder staat.

Inmiddels is duidelijk dat het verhaal waarschijnlijk niet klopt. Het zou juridisch gezien heel lastig zijn om op een legale manier miljoenen te schenken aan een familielid zonder dat een partner daarvan op de hoogte is. Maar dit verhaal is al viral gegaan in verschillende media, waaronder De Telegraaf, Eurosport en FoxNews, en niemand lijkt geïnteresseerd in de feiten of bronnen, want het is zo’n lekker juicy verhaal dat inspeelt op het seksisme van mensen en een soort oedipuscomplex. Ook prominente vrouwonvriendelijke influencers als Andrew Tate spraken op Twitter hun steun uit voor Hakimi.

Buiten dat dit verhaal waarschijnlijk een totaal showbizzverzinsel is voor clicks, schrok ik oprecht van de hoeveelheid drek die je als bekende vrouw te wachten staat als je voor het publieke oog besluit te scheiden van je partner vanwege een mogelijk criminele daad. Ook ben je blijkbaar bij voorbaat een golddigger als je als vrouw met een rijke man bent getrouwd, terwijl Abouk vóór haar huwelijk met de voetballer al bekend was als actrice en model – en zelf ook vermogend is.

Bovendien moet je als vrouw in een echtscheiding met een extreem vermogende man blijkbaar geen gebruik willen maken van het recht op alimentatie of vermogensverdeling, want dan ben je, nogmaals, een vuile slet die het toch alleen maar voor het geld deed. Dat je als voetbalvrouw veel meer tijd moet offeren voor het gezin vanwege het zware trainingsrooster van de man en dat je eigen carrière en inkomen daardoor jarenlang op een laag pitje kunnen staan, ontgaat men.

Ik vraag me af waar die blinde woede vandaan komt en de reflex om het op te nemen voor een stinkend rijke voetballer. Zou men ook zo reageren als het een eigen vrouwelijk familielid was dat wilde scheiden van haar man vanwege zo’n aantijging? Zou men zo reageren als het een eigen familielid was dat een voetballer aanklaagt voor verkrachting?

Ik weet zeker van niet.

