Waar is het Ajax van het vorige duel met Rangers gebleven?

Aan de vooravond van Rangers-Ajax op Ibrox, een wedstrijd die alleen nog betekenis kan krijgen als de Schotten winnen met meer dan vier doelpunten verschil, is het interessant om de samenvatting van de eerste wedstrijd nog eens terug te kijken. De beelden zijn nog geen twee maanden oud, maar lijken te dateren uit een ander tijdperk.

Natuurlijk zagen we dat er dingen beter konden. Dat het stucwerk nog moest uitharden. Dat Rangers weinig voorstelde. Dat het tegen Napoli en Liverpool andere koek zou worden.

Maar ook met de kennis van nu ziet Ajax er goed uit op die beelden van 7 september. Snel en met zelfbewustzijn speelt de ploeg de bal rond. Fris. Kittig. Veel beweging. Eén keer raken. Kansen. Goals.

Je hóórt de aanhang spinnen van tevredenheid: veel basiskrachten verloren, maar tweemanschap H2 (Hamstra en Huntelaar) had zo te zien uitstekend werk geleverd op de transfermarkt. Ajax ging gewoon door waar het gebleven was. Knap werk.

De eerste vijf competitiewedstrijden waren gewonnen, tegen Rangers werd het 4-0 en drie dagen later was het tegen Heerenveen nog beter (5-0). Cambuur, Rangers, Heerenveen: acht dagen, drie duels, dertien goals voor, nul tegen.

Je kunt er twee conclusies uit trekken. Conclusie 1: het Ajax van Alfred Schreuder heeft zich sindsdien achteruit ontwikkeld. De progressie die de trainer ziet, ziet verder niemand. Geen speler oogt nog zo fris als toen en álle verbanden functioneren nu slechter, zowel verdedigend als aanvallend. Van de gezichten, op het veld én op de tribunes, lees je de collectieve humeurverandering af.

Conclusie 2: wat we op 7 september zagen, was geen fata morgana. Het was echt. Het kan ook weer niet helemáál verdwenen zijn.

Kiezen hoeft niet, beide conclusies zijn waar. Je kunt alleen debatteren over de vraag welke je als eerste brengt en welke als tweede, met een krachtig ‘maar’ ertussen. Ik koos mijn volgorde bewust.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.