Waar is de Hongarije-inquisitie gebleven nu het in Cuba fout gaat?

Bij een vriendin van me was het thuis deze week één en al paniek, stress en bezorgdheid. Wat bleek: haar Cubaanse vriend kon geen contact meer krijgen met zijn familie aldaar, die ook nog eens de moed had verzameld mee te doen aan de straatdemonstraties tegen de regering. Wat hun lot vandaag of morgen wordt, is totaal onbekend, net als die van de rest van de bevolking die de straten op is gegaan of kritiek heeft geuit op sociale media.

De concrete aanleiding voor het massale verzet is de grootste economische crisis sinds decennia als gevolg van de sancties van de VS. Er is momenteel een tekort aan alles; de winkels zijn leeg en er zijn 6000 coronabesmettingen per dag. Cubanen mogen daar alleen een vaccin tegen gebruiken dat niet werkt en dat lokaal ontwikkeld is, omdat het land niet meedoet aan het Covax-programma.

De protesten zijn een zeer zeldzame poging tot een omwenteling; de bevolking keert zich massaal tegen de communistische autoriteiten door middel van straatprotesten, waarbij stenen worden gegooid en leuzen worden geroepen als ‘een einde aan het communisme’ en ‘vrijheid voor het Cubaanse volk’.

De ordetroepen vallen de demonstranten aan met vuurwapens; aan beide kanten zijn al doden en gewonden gevallen. Het internet is geblokkeerd, waaronder WhatsApp en Facebook. Honderden mensen, onder wie journalisten, kunstenaars en critici met een bereik op sociale media, zijn gearresteerd, inclusief een bekende blogger genaamd Dina Stars. Verder weten we niet wat daar gaande is, omdat alle mogelijke communicatie is platgelegd. De president meent dat het allemaal komt door de VS en slaat alle verzet neer.

In Nederland is het oorverdovend stil hieromtrent, terwijl we internationale druk kunnen uitoefenen op de regering door dit massaal aan te kaarten en het verzet te steunen. Gebeurt dit niet, dan kunnen we het regime alvast feliciteren met zijn machtsbehoud, want als er één makkelijke en bewezen manier is om verzet onder de bevolking neer te slaan, is het wel met geweld een hoop mensen arresteren, de bak in gooien, de rest angst inboezemen en het hele internet platleggen.

Op de Dam was onder andere Eddy Baran­dirian met een Cubaanse vlag in de hand zijn steun aan het uitspreken voor de unieke protesten. Vanwege zijn homoseksuele geaardheid en zijn kritiek op de regering werd zijn familie bedreigd. Die komen inmiddels hun huizen niet uit. “Cubanen zijn slechts slaven van de regering. Demonstreren is verboden, dus dan word je opgepakt,” zei hij tegen de NOS.

Ik leef mee met Eddy, met Dina, met de vele Eddy’s en Dina’s, en vraag me af waar de Hongarije-inquisitie is gebleven in het Nederlandse opinielandschap om zich hierover uit te spreken.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl