Van een warme oorlog kwamen mijn ouders in een koude oorlog terecht.

Mijn koloniale vader begreep dat hij ‘iets’ in zijn denken moest bijstellen. Maar wat? Welk inzicht kon zijn verdriet over zijn vele verliezen – ouders, vrienden, God, zijn taal, zijn idealisme, Indië, zijn baan – relativeren? Daarbij had hij kinderen die juist dat aanhingen – het communisme – dat hij wilde bestrijden.

Maar wie zijn geloof heeft verloren, kan niet zomaar ergens een nieuw geloof bestellen.

Vader voelde zich aan alle kanten onrechtvaardig behandeld.

Hij wilde een schuldige aanwijzen, maar het was of alle pijlen naar hem wezen.

Ik kreeg een filmpje uit Oekraïne toegestuurd.

Een oude man op een bankje in een totaal vernietigde stad.

“Hoe voelt u zich?” vroeg de verslaggever.

“Goed,” zei de oude man op het bankje.

“Dat is fijn,” zei de verslaggever. De oude man zei vervolgens hetzelfde als wat mijn vader ons regelmatig onder de neus wreef: “Het is allemaal zinloos gebleken, dus kan ik rustig sterven.”

Mijn moeder placht dan geïrriteerd te roepen: “Wat heb je aan die wijsheid?”

De oude man op het bankje – oude mannen in een oorlog lijken altijd ouder dan ze zijn – kon niets anders doen dan bedrukt glimlachen.

Dat kon mijn vader ook. Om verholen schaamte te verbergen, want ergens dacht hij dus dat het allemaal zijn schuld was.

“Waar woonde u?” vroeg de verslaggever.

“Daar,” zei de man en wees naar een totaal in puin geschoten flat.

“En wat gaat u doen?”

“Ik ga om elf uur naar het graf van mijn vrouw, die is vandaag precies vijf jaar dood.”

Waarom riep de man mijn vader in m’n herinnering?

Was het die opmerking over de zinloosheid van het bestaan?

Dat lachje van hem?

Het was iets wat ik vroeger, als ik mijn vader zag, wel aanvoelde maar niet kon formuleren.

Waar haal je ondanks alles hoop vandaan?

Mijn vader las Albert Camus (De mythe van Sisyphus) en streepte die wereldberoemde zin aan: ‘Er is maar één ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie.’

Het antwoord op die filosofische vraag was voor mijn vader: “Door mijn kinderen vind ik het leven zinvol.”

(Zijn kinderen die Che Guevara aanhingen, die hij wilde bestrijden.)

Wat was het antwoord van die man die het graf van zijn vrouw ging verzorgen?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.