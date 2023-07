Waar geen wil is, is geen spoorweg

Daar sta je dan, vrijdagavond om 22.00 uur op het perron in Sittard, nadat de omroeper van de NS na drie kwartier stilstaan eindelijk heeft gemeld dat er ergens een storing is en er vanavond verder geen treinverkeer meer zal plaatsvinden in Limburg. Dan maar een taxi om vannacht toch thuis te komen. Een dure grap, maar morgenochtend vroeg heb ik een afspraak die ik niet wil missen.

Als ik de volgende week zonder veel hoop op succes de klantenservice van de NS bel om te informeren naar compensatie voor de gemaakte kosten, ontkent de dame aan de telefoon bij hoog en bij laag dat er vrijdagavond een storing was van het treinverkeer.

Ik weet eigenlijk niet wat erger is: de zoveelste demonstratie van onkunde van het spoorwegbedrijf, of de glashard gelogen ontkenning. Alsof ik op een vrijdagavond voor de lol op een verlaten station in Sittard gestrand raak. Het is alsof je in een file van dertig kilometer staat die bij de verkeersberichten niet eens wordt vermeld, maar dan erger.

Nou kan die klantenservicemevrouw het natuurlijk ook nauwelijks bijbenen, want de afgelopen vijf jaar waren er 20.000 storingen bij de paar duizend treinritjes die de NS dagelijks maakt. En dat in een al dramatisch uitgedund spoorboekje. En o ja, vergeet ook de jaarlijkse toename van de treintarieven niet, waar de prijsstijgingen in supermarkten bij verbleken en waardoor Nederlandse treintickets inmiddels tot de duurste van Europa behoren.

Dit alles vindt onze staatssecretaris van Infrastructuur echter nog niet voldoende om mensen zo effectief mogelijk het openbaar vervoer uit te jagen. Want de inmiddels razend populaire trein tussen Nederland en Londen, die dagelijks net zoveel passagiers vervoert als meer dan 30 vliegtuigen, gaat er binnenkort maandenlang mee stoppen omdat een verbouwing van het Amsterdamse Centraal Station de controle van paspoorten bemoeilijkt.

Zou het nu echt niet mogelijk zijn die paar duizend extra controles op Schiphol te doen, waar jaarlijks al miljoenen paspoorten worden gecontroleerd? Maar ja, waar geen wil is, is geen spoorweg.

De overheid straft de NS voor het waardeloze functioneren met een boete van anderhalf miljoen euro. Die hoeft het bedrijf vervolgens niet te betalen. Zo’n boete krijg ik nou nooit als ik een verkeersovertreding bega.

Onze ministeries hebben toch al de neiging merkwaardig om te gaan met boetes. Zo moesten ze zelf afgelopen jaar bijna voor 400.000 euro aan dwangsommen betalen wegens het niet of te laat verstrekken van openbare informatie. Dat vinden ze niet erg, het is immers niet hun eigen geld, want het is geld van u en van mij. Je vraagt je af hoelang we nog dit zompige koekje van eigen deeg willen blijven slikken.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

