Waar blijven Vooruit Zuid en West Best?

Ze moeten nog zes maanden, de leden van de stadsdeelcommissies, en dan zit hun werk erop in het illegaal naaiatelier van het lokaal bestuur. Er wordt daar hard gewerkt en iedereen is van goede wil, maar de huidige stadsdeelcommissies gaan toch de geschiedenis in als de minst geslaagde variant van de pogingen om de bewoners van de stadsdelen enige invloed te geven op bestuur en beleid.

Dat wordt door vrijwel niemand ontkend. In de woorden van het stadsbestuur heet het dat de stadsdeelcommissies niet optimaal functioneren –ook de eerste reis van de Titanic verliep niet optimaal. Betrokkenen met meer vrijheid van spreken winden er geen doekjes om en noemen de stadsdeelcommissie een democratische fopspeen. De ruim honderd leden hebben vier jaar lang voor de kat zijn viool zitten vergaderen.

Het spreekt boekdelen dat vrijwel meteen na de tewaterlating van de commissies al is begonnen met het nadenken over een verbeterde versie. Net voor het reces stemde de gemeenteraad in met een reeks maatregelen die het bestuur in de stadsdelen na de verkiezingen meer vuurkracht moet geven. Meer geld en meer bevoegdheden, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor de gekozen leden om de benoemde bestuurders aan de tand te voelen.

De achilleshiel blijft de adviserende rol van de stadsdeelcommissies. Je kunt adviseren tot je een ons weegt, maar de ontvangende partij bepaalt wat ermee gebeurt. Het bleef de afgelopen jaren in duisternis hangen wat de Stopera deed met de inkomende post. De plechtige belofte dat de adviezen na de verkiezingen op zeven verschillende stadsdeelformulieren aan een raadsvoorstel worden vastgeniet, heeft veel weg van een bureaucratisch noodverband.

In essentie gaat het hierom: is het stadsbestuur werkelijk bereid een deel van zijn macht over te dragen aan de stadsdelen? Het treft niet dat de besluitvorming daarover in de aanloop naar de verkiezingen moet gebeuren. In gewone tijden is een gesprek over het afstaan van bevoegdheden al behoorlijk ingewikkeld, maar in verkiezingstijd is het als een verzoek aan de blazende zwaan om haar eieren af te staan.

De sleutel voor meer democratie ligt misschien wel bij de verguisde stadsdeelcommissies. Het is eerder opgemerkt dat lokale partijen het overal goed doen in het land, behalve in de hoofdstad. Ook in de stadsdelen zijn het de gevestigde partijen die de dienst uitmaken, met als resultaat dat in plaats van het belang van het stadsdeel veelal braaf de stedelijke en soms zelfs landelijke agenda van de partij wordt gevolgd.

Wellicht ligt daar een kans voor actieve buurtbewoners die bij voorkeur onder eigen vlag varen. Verzamel mondige, slimme, dwarse en kundige mensen in een lokale partij, en doe een poging met een stevige vertegenwoordiging in de commissie te komen. Kom op, Zuid Vooruit, West Best, Grandioos Oost en het Noords Bevrijdingsfront: de kandidaatstelling voor de verkiezingen sluit op 31 januari.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.